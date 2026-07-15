UFC Fight Night 281: Du Plessis - Usman. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Były mistrz UFC wagi średniej powróci do klatki po blisko rocznej przerwie. W ostatniej walce przegrał z Khamzatem Chimaevem i stracił pas. Była to jego pierwsza porażka od października 2018 roku, kiedy poległ w pojedynku z Roberto Soldiciem na gali KSW 45.

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Jego kolejnym rywalem będzie Kamaru Usman. Nigeryjczyk również długo nie był widziany w klatce. Po raz ostatni zawalczył w lipcu ubiegłego roku, kiedy pokonał Joaquina Buckley'a i przerwał serię trzech porażek z rzędu.

Podczas gali UFC Fight Night 281 zobaczymy jeszcze starcie Jareda Cannoniera z Christianem Duncanem. Emocjonująco zapowiada się też konfrontacja będących na fali zwycięstw Tommy'ego McMillena z Alberto Montesem.

Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 281?



Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 281 w nocy z soboty (18 lipca) na niedzielę (19 lipca) od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC Fight Night 281



Walka wieczoru:

Waga średnia: Dricus Du Plessis (23-3) - Kamaru Usman (21-4)

Karta główna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga średnia: Jared Cannonier (18-9) - Christian Leroy Duncan (14-2)

Waga lekka: Chase Hooper (16-5-1) - Mitch Ramirez (8-3)

Waga słomkowa: Tabatha Ricci (12-4) - Fatima Kline (9-1)

Waga piórkowa: Tommy McMillen (10-0) - Alberto Montes (11-1)

Karta wstępna:

Waga piórkowa: Jose Delgado (11-2) - Austin Bashi (14-1)

Waga półśrednia: Seok Hyeon Ko (13-2) - Jean-Paul Lebosnoyani (10-2)

Waga półciężka: Felipe Franco (10-2) - Levi Rodrigues Jr. (5-0)

Waga musza: Alden Coria (12-3) - Stewart Nicoll (8-3)

Waga ciężka: Alvin Hines (13-3-0) - RJ Harris (5-0)

Waga musza kobiet: Dione Barbosa (9-4) - Anna Melisano (6-1)

HP, Polsat Sport