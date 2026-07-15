Wielka rywalka Natalii Bukowieckiej została mamą! "Błogosławieństwo"

26-letnia Amerykanka, złota w rywalizacji przez płotki z Tokio i z Paryża oraz w sztafetach (4x400 m), która w biegu płaskim na 400 m jest najgroźniejszą rywalką Natalii Bukowieckiej, została wybrana najlepszą lekkoatletką 2025 roku przez federację World Athletics.

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"Nasze błogosławieństwo i nasza radość w końcu jest. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy wspierali nas w ostatnim czasie, gdy byłam w ciąży. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Bóg przygotował dla naszej córeczki" - napisała mistrzyni.

W 2025 roku Amerykanka specjalizująca się w biegach przez płotki postanowiła sprawdzić się i na 400 m. W finale MŚ w Tokio uzyskała drugi czas w historii światowej lekkoatletyki i rekord Ameryki Północnej - 47,78, wyprzedzając Dominikankę Marileidy Paulino i Salwę Eid Naser z Bahrajnu. Natalia Bukowiecka uplasowała się tuż za podium. Rekord świata w biegu na 400 m od 41 lat należy do Marity Koch z NRD. Niemka w 1985 roku uzyskała czas 47,60.

Na razie nie wiadomo, kiedy mistrzyni olimpijska wróci na bieżnię i czy będzie chciała powalczyć o start w IO Los Angeles 2028.

KP, PAP