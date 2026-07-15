Wisła Kraków ma nowego napastnika! Strzelił gola Chelsea, grał z gwiazdą MŚ 2026

28-letni Guillemenot przeszedł do Wisły na zasadzie tzw. wolnego transferu.

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Urodzony w Genewie zawodnik ostatnie trzy lata spędził w miejscowym zespole Servette. W minionym sezonie zagrał w 25 meczach szwajcarskiej ekstraklasy, w których zdobył siedem bramek i zaliczył trzy asysty. Strzelił też jednego gola w spotkaniu Ligi Europy. W eliminacjach Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 pokonał golkipera Chelsea.

Nowy napastnik „Białej Gwiazdy" w trakcie kariery był także zawodnikiem juniorów i rezerw Barcelony, gdzie grał w jednej drużynie między innymi z aktualnym reprezentantem Hiszpanii, Markiem Cucurellą. Później występował w CE Sabadell, Rapidzie Wiedeń i FC St. Gallen. W dorobku ma występy w juniorskich i młodzieżowej reprezentacjach Szwajcarii. Posiada również obywatelstwo francuskie.

Guillemenot jest czwartym piłkarzem pozyskanym tego lata przez Wisłę. Wcześniej trafili do niej francuski obrońca Maxence Maisonneuve z La Louviere, skrzydłowy Elie Youan z Hibernianu Edynburg, a z FC Augsburg wypożyczono bramkarza Marcela Łubika.

Wisła sezon rozpocznie 26 lipca meczem na własnym stadionie z GKS Katowice.

BS, PAP