Wróciła stara dobra Hiszpania? Selekcjoner nie ma wątpliwości

Francuzi w drodze do półfinału wygrali wszystkie mecze, strzelając łącznie 16 goli, ale we wtorek w Arlington koło Dallas nie mieli żadnego sposobu na świetnie grających rywali.

- Mierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale oni... z najlepszym zespołem na świecie – powiedział De la Fuente na konferencji prasowej.

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- Moi zawodnicy wykazują zaangażowanie, solidarność. Sprawiają, że trudne wydaje się łatwe. Mają talent i właściwe podejście do życia oraz sportu. Widzę szczęśliwą szatnię i cały naród za nami. Odzyskaliśmy ducha z 2010 roku. Charakter tej drużyny widać w tym, że ci, którzy dzisiaj nie grali, zostali, żeby trenować po meczu - dodał.

Według selekcjonera Hiszpanów siła jego zespołu tkwi w tym, że wszyscy podążają w jednym kierunku.

- Uważam, że najważniejsze jest umiejętne dobieranie towarzyszy podróży. Jeśli źle ich wybierzesz, możesz mieć problem – powiedział.

- Wiemy, że ta drużyna – nie tylko zawodnicy, ale wszyscy, którzy ją tworzą – dąży do wspólnego celu z takim samym entuzjazmem. A my jesteśmy zwykłymi, szczodrymi ludźmi, którzy cenią dobro ogółu ponad własne interesy - dodał.

Hiszpania, która wygrała Euro 2024, wyrównała rekord Włoch, 37 kolejnych meczów bez porażki, ale De la Fuente powiedział, że jego zawodnicy wciąż mają pole do rozwoju.

- Ta drużyna nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Możliwości rozwoju są nieograniczone – zaznaczył selekcjoner.

Jak przyznał, chciałby zmierzyć się w finale z Argentyną ze względu na bliską przyjaźń z trenerem Lionelem Scalonim, chwaląc jednocześnie Anglię i opisując drugi półfinał (odbędzie się w środę) jako mecz, który "z łatwością mógłby być finałem mistrzostw świata".

- Nie wierzę w ideę, że finały są po to, żeby je wygrywać. One są po to, by się nimi cieszyć – powiedział.

- To, co nadejdzie, może być wisienką na torcie - zakończył.

KP, PAP