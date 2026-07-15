Z Komorów do Ekstraklasy! Motor ma nowego pomocnika

Piłka nożna

Yacine Bourhane został nowym piłkarzem Motoru Lublin, który z klubem związał się dwuletnim kontraktem na zasadzie wolnego transferu. 27-letni defensywny pomocnik jest reprezentantem Komorów i w barwach tej afrykańskiej reprezentacji rozegrał ponad 30 spotkań.

Drużyna piłkarska Motor Lublin na boisku stadionu przed zgromadzonymi kibicami.
fot. Cyfrasport
Motor Lublin pozyskał nowego zawodnika, szóstego w letnim okienku transferowym

Urodzony we Francji, rozpoczął w tym kraju piłkarską karierę, najdłużej grając w Chamois Niortais FC - zaczynając od klubowej akademii aż do występów w zespole seniorów na drugim poziomie rozgrywkowym, skąd trafił do holenderskiego Go Ahead Eagles.

 

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Po roku występowania na boiskach Eredivisie, na cztery kolejne sezony przeniósł się do duńskiego Esbjerg fB, gdzie w 92 meczach zdobył 6 bramek, zaliczając 12 asyst. Ostatnie rozgrywki spędził jako zawodnik cypryjskiego Arisu Limassol.

 

Bourhane jest szóstym piłkarzem pozyskanym w okresie letnim przez Motor. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez nowego trenera Mariusza Misiurę dołączyli: rumuński bramkarz Mihai Popa, reprezentanci Polski obrońca Bartosz Bereszyński i pomocnik Mateusz Łęgowski, francuski skrzydłowy Makar Aiko oraz młodzieżowy reprezentant, napastnik Dominik Gregorski.

 

Z kadry Motoru z poprzedniego sezonu ubyło w tym czasie czternastu zawodników.

KP, PAP
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EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNAYACINE BOURHANE
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