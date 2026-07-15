Zaskakujący transfer stał się faktem! Utytułowany polski siatkarz opuścił PlusLigę

Francuska drużyna przekazała informację o transferze Polaka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Władze zespołu nie ukrywały zadowolenia z faktu pozyskania gracza występującego dotychczas w PlusLidze.

"AS Cannes z przyjemnością ogłasza podpisanie kontraktu z Jakubem Buckim. Pochodzący z Asseco Resovii Rzeszów, drużyny z polskiej ligi, jednej z najlepszych w Europie, mierzący 197 cm siatkarz dołącza do Dragons" - napisano w komunikacie.

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"Tak doświadczony zawodnik jak on na pewno wniesie do zespołu efektywność w ataku i wpłynie na jeszcze lepszą skuteczność ekipy z Cannes. Witaj, Jakubie!" - dodano we wpisie.

W ciągu ostatnich sezonów 37-latek reprezentował barwy Asseco Resovii Reszów, z którą wywalczył brązowy medal PlusLigi oraz złoto i srebro w rozgrywkach Pucharu CEV. Do drużyny z Podkarpacia przeszedł w 2021 roku z Jastrzębskiego Węgla.

W przeszłości Bucki występował w barwach słowackiego VK Slavii Svidnik (2013-2014) oraz w lidze kazachskiej jako gracz VK Pavlodar (2014-2016).

ŁO, Polsat Sport