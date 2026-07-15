Znowu gorąco w Paryżu. 141 osób zatrzymanych przez policję

Zatrzymania są głównie związane z „użyciem petard hukowych przeciwko siłom porządkowym i służbom ratunkowym” – sprecyzowano.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy taki mecz w karierze Messiego. Półfinał MŚ z wieloma podtekstami

W zeszłym roku, tej samej nocy, zatrzymano 175 osób. Natomiast w noc z 13 na 14 lipca zatrzymano 98 osób, w porównaniu do 176 w 2025 roku.

W dwa ostatnie dni około 7 tysięcy policjantów i żandarmów zostało rozmieszczonych w Paryżu.

psl, PAP