Znowu gorąco w Paryżu. 141 osób zatrzymanych przez policję

Piłka nożna

Po porażce Francji z Hiszpanią 0:2 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata policja zatrzymała 141 osób w paryskiej aglomeracji - poinformowała agencja AFP. Nikt nie został poważnie ranny.

Osoby owinięte we flagi Hiszpanii i Francji na tle ulicy.
fot. PAP
Po porażce Francji z Hiszpanią 0:2 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata policja zatrzymała 141 osób w paryskiej aglomeracji

Zatrzymania są głównie związane z „użyciem petard hukowych przeciwko siłom porządkowym i służbom ratunkowym” – sprecyzowano.

 

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W zeszłym roku, tej samej nocy, zatrzymano 175 osób. Natomiast w noc z 13 na 14 lipca zatrzymano 98 osób, w porównaniu do 176 w 2025 roku.

 

W dwa ostatnie dni około 7 tysięcy policjantów i żandarmów zostało rozmieszczonych w Paryżu.

psl, PAP
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