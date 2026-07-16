6:127, 17:99, 20:111! Szokujący występ na międzynarodowym turnieju

Koszykarki narodowej drużyny Omanu rozpoczęły zmagania w Bangkoku od porażki z zawodniczkami z Indonezji. To spotkanie zakończył się szokującym wynikiem 127:6. Następnie ekipa z Półwyspu Arabskiego zaliczyła jak do tej pory swój najlepszy mecz w tej edycji Pucharu Azji, przegrywając z Indiami 17:99. Na koniec fazy grupowej Omanki poległy w starciu z Tajlandkami 20:111.

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To oznacza, że reprezentacja Omanu może "pochwalić się" bilansem 43 punktów zdobytych i 337 straconych "oczek" w zaledwie trzech spotkaniach. Nic zatem dziwnego, że to właśnie ta drużyna uplasowała się na ostatnim miejscu w tabeli grupy A.

Przed Omankami jeszcze jeden mecz w turnieju. Powalczą o siódme miejsce w międzynarodowej rywalizacji, a ich przeciwniczkami będą koszykarki z Wysp Cooka.

Polsat Sport