Aluron CMC Warta Zawiercie potwierdził! Aaron Russell zostaje w klubie

Siatkówka

Aaron Russell przedłużył kontrakt z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Dla utytułowanego Amerykanina będzie to już trzeci sezon w ekipie mistrzów Polski.

Siatkarz w zielono-żółtej koszulce z numerem 3 na przedramieniu podnosi rękę w geście radości.
fot. Cyfrasport
Aaron Russell

Amerykański przyjmujący zagrał w Aluron CMC Warcie Zawiercie w 102 spotkaniach: 72 w PlusLidze, 20 w Lidze Mistrzów, pięciu w Klubowych Mistrzostwach Świata, czterech w krajowym pucharze oraz finale AL-KO Superpucharu Polski. W samej polskiej lidze ośmiokrotnie nagradzany był statuetką MVP.

 

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- Bardzo się cieszę, że wracam wkrótce do zespołu. W poprzednim sezonie odnieśliśmy duży sukces i z ogromną motywacją podchodzę do kolejnego roku, chcąc wspólnie budować na tym, co już osiągnęliśmy. Klub, sztab oraz zawodnicy od początku mojego pobytu tutaj byli dla mnie wyjątkowi, a ja i moja rodzina mieliśmy szczęście nazywać Zawiercie naszym domem. Z niecierpliwością czekam na kolejne sukcesy i możliwość dalszego reprezentowania zielono-żółtych barw - powiedział Russell, cytowany przez klub.

 

Amerykanin broni barw Jurajskich Rycerzy od 2024 roku. Wcześniej grał m.in. w Perugii, Itasie Trentino, Gas Sales Piacenza i JT Thunders Hiroshima. 

 

Russell ma w dorobku klubowe mistrzostwo świata, tytuły mistrza Włoch i Polski, Superpuchary tych krajów oraz Puchar CEV. Z reprezentacją USA sięgnął m.in. po Puchar Świata, dwa brązowe medale olimpijskie i brąz mistrzostw świata.

 

Wcześniej z Wartą kontrakt podpisali m.in.: Tomasz Fornal, Kamil Rychlicki i Jakub Kochanowski.


KP, Polsat Sport, aluroncmc.pl
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Aluron CMC Warta Zawiercie
Aaron Russell
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