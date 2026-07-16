Anglia i Argentyna na MŚ. Rywalizacja wykraczająca daleko poza wojnę o Falklandy

Światowe media po meczu Argentyny z Anglią opublikowały zdjęcia jak piłkarze Lisandro Martinez i Giovani Lo Celso trzymali transparent z kontrowersyjnym napisem, uśmiechając się i machając do kibiców na trybunach. Na tegorocznym mundialu bardzo popularny wśród kibiców pierwszej z wymienionych nacji jest nieoficjalny hymn. „La cuarta estrella” nawiązujący zarówno do Diego Maradony, jak i do roszczeń Argentyny do Malwinów (Falklandów).

Na początku warto więc sobie przypomnieć pokrótce historię sporu o atlantyckie terytorium.

Obecnie, leżące 480 km od wybrzeża Argentyny atlantyckie wyspy falklandzkie, są częścią zamorskiego terytorium Wielkiej Brytanii. Wprawdzie w kwietniu 1982, na rozkaz władz w Buenos Aires argentyńskie wojska zajęły na krótko archipelag, ale w wyniku natychmiastowej interwencji zbrojnej Brytyjczyków wrócił on do Zjednoczonego Królestwa.

Korzenie brytyjsko-argentyńskiego konfliktu sięgają czasów odkryć geograficznych. Ten atlantycki archipelag nie był nigdy zamieszkany przez rdzenną ludność, dlatego jego przynależność państwowa zależała od tego, kto pierwszy go skolonizował. Argentyńczycy uważają dziś, że pierwsi byli Hiszpanie, jednak prawa do odkrycia Falklandów roszczą sobie także Anglicy.

Problem polegał na tym, że wyspy były kolonizowane jednocześnie przez kilka państw i w XVIII wieku zachodnią stronę archipelagu zajęła Wielka Brytania, a wschodnią najpierw Francja, a później Hiszpania.

Hiszpanie dążyli jednak do przejęcia kontroli nad całym archipelagiem i udało się im to pod koniec XVIII wieku, kiedy Brytyjczycy byli zajęci wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Brytyjczycy nie upomnieli się o wyspy, kiedy w 1816 roku Argentyna ogłosiła niepodległość. Podpisali z nią traktat o handlu i uznali jej suwerenność.

Sytuacja zmieniła się w 1833 roku, kiedy Brytyjczycy przypomnieli sobie o wyspach i usunęli argentyńskich zarządców, rozpoczynając kolonizację archipelagu i zasiedlając go swoją ludnością napływową.

To dlatego mieszkańcy Falklandów w dwóch referendach, z 1986 oraz 2013 roku, opowiedzieli się za pozostaniem przy Wielkiej Brytanii.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny z Brytyjczykami był okres rządów wojskowej junty w Argentynie, która na początku lat 80., po krwawym rozprawieniu się z lewicową partyzantką, zaczęła się zastanawiać, jak uzasadnić utrzymywanie się przy władzy. To wtedy narodził się pomysł zbrojnego odebrania archipelagu.

W Wielkiej Brytanii rządziła wówczas Partia Konserwatywna na czele z premier Margaret Thatcher, która cieszyła się coraz mniejszym poparciem. Argentyńscy wojskowi zdecydowali się wykorzystać tę sytuację i odebrać Brytyjczykom Malwiny.

Po tym, jak 2 kwietnia 1982 Argentyńczycy zajęli Malwiny, wywołując euforię społeczeństwa, Wielka Brytania zareagowała zbrojnie i wojna została szybko przez Argentynę przegrana.

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Na przestrzeni 74 dni walk kluczowymi momentami było między innymi zatopienie brytyjskiego niszczyciela rakietowego HMS Sheffield, argentyńskiego krążownika ARA General Belgrano, czy ciężkie walki o wzgórza otaczające Port Stanley. Argentyńscy żołnierze bronili się zaciekle, jednak przewaga wyszkolenia, logistyki i wyposażenia była po stronie Wielkiej Brytanii. 14 czerwca 1982 roku dowódca argentyńskich sił generał Mario Menéndez podpisał kapitulację przed brytyjskim generałem Jeremym Moorem.

I choć o brytyjskiej perspektywie wojny w sposób bardzo energiczny opowiada utwór szwedzkiego zespołu Sabaton pt. "Back in control", to bilans wojny był tragiczny. Zginęło: 649 Argentyńczyków, 255 Brytyjczyków oraz 3 mieszkańców Falklandów.

Skutki wojny były z kolei zupełnie różne po obu stronach oceanu. W Wielkiej Brytanii zwycięstwo umocniło pozycję Margaret Thatcher. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej jej notowania były dość niskie. Po wojnie stała się symbolem zdecydowanego przywództwa, co pomogło jej wygrać wybory parlamentarne w 1983 roku.

W Argentynie było odwrotnie. Społeczeństwo poczuło się oszukane. Junta wojskowa, która obiecywała szybkie zwycięstwo, poniosła spektakularną klęskę. Już rok później wojskowi oddali władzę. Po siedmiu latach dyktatury Argentyna wróciła do demokracji.

Burzliwa historia spotkań Argentyny i Anglii na mistrzostwach świata sięga jednak wielu lat wstecz...

Mundial 1966. Moment, który zapamiętano na zawsze



22 lipca 1966 roku stadion Wembley w Londynie był wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Anglia organizowała mistrzostwa świata i wierzyła, że wreszcie uda się zdobyć upragnione trofeum (co ostatecznie jej się udało). W ćwierćfinale na jej drodze stanęła Argentyna.

Dla współczesnego kibica wynik 1:0 dla Anglii nie brzmi szczególnie spektakularnie. Sam mecz zapisał się w historii z zupełnie innego powodu.

W 35. minucie niemiecki sędzia Rudolf Kreitlein wyrzucił z boiska kapitana Argentyny – Antonio Rattína. Problem polegał na tym, że... Rattín do końca nie wiedział, za co został ukarany. W tamtych czasach nie istniały jeszcze żółte ani czerwone kartki. Sędzia gestami nakazał Argentyńczykowi opuszczenie boiska. Rattín nie chciał zejść. Nie rozumiał języka niemieckiego, arbiter nie mówił po hiszpańsku, a wokół boiska przez kilka minut panował kompletny chaos.

Kapitan Argentyny usiadł nawet na czerwonym dywanie przeznaczonym dla rodziny królewskiej, manifestując swój protest. To jeden z najbardziej znanych obrazków w historii mundiali. Dopiero po blisko dziesięciu minutach udało się go nakłonić do opuszczenia murawy. Argentyńczycy byli przekonani, że zostali skrzywdzeni przez gospodarzy turnieju.

Kilka dni później selekcjoner Anglii Alf Ramsey wypowiedział słowa, które przez lata były w Argentynie pamiętane niemal tak samo dobrze jak wynik meczu. Porównał zachowanie argentyńskich piłkarzy do zachowania zwierząt. W Anglii część mediów tłumaczyła później, że Ramsey miał na myśli brutalny styl gry. W Argentynie odebrano to jako narodową zniewagę.

Wydarzenia z Wembley miały jeszcze jeden niezwykle ważny skutek. Brytyjski sędzia Ken Aston oglądał tamto spotkanie z trybun. Zauważył, że największym problemem nie była sama decyzja arbitra. Problemem było to, że nikt nie rozumiał jego decyzji. Kilka miesięcy później, stojąc na światłach w Londynie, Aston spojrzał na sygnalizację drogową. Żółte światło oznaczało "uważaj", natomiast czerwone "stop". Tak narodził się pomysł wprowadzenia żółtych i czerwonych kartek, które FIFA oficjalnie zastosowała po raz pierwszy podczas mundialu w 1970 roku. Można więc powiedzieć, że jedna z najbardziej charakterystycznych zasad współczesnego futbolu ma swoje korzenie właśnie w meczu Anglia – Argentyna.

Po mundialu w 1966 roku reprezentacje przez długi czas nie spotykały się w mistrzostwach świata. Nie oznaczało to jednak, że zapomniano o wydarzeniach z Wembley. W Argentynie media przez kolejne lata przypominały o kontrowersyjnym usunięciu Rattína. W Anglii natomiast utrwalił się obraz Argentyny jako zespołu grającego ostro i często balansującego na granicy przepisów.

Rok 1978. Mundial w cieniu dyktatury



Kiedy FIFA przyznała Argentynie organizację mistrzostw świata, nikt nie przypuszczał, że turniej odbędzie się w jednym z najmroczniejszych okresów historii tego kraju. W marcu 1976 roku władzę przejęło wojsko. Prezydent Isabel Perón została odsunięta od rządów, a kraj znalazł się pod kontrolą wojskowej junty. Nowe władze rozpoczęły brutalną kampanię wymierzoną w przeciwników politycznych. Tysiące ludzi było zatrzymywanych bez wyroków sądowych. Wielu trafiało do tajnych ośrodków przesłuchań. Część z nich nigdy nie wróciła do swoich rodzin.

Argentyńczycy do dziś używają wobec tych ofiar słowa desaparecidos – "zaginieni". Szacunki mówią o około 30 tysiącach osób, choć historycy wskazują różne liczby i podkreślają, że dokładnej skali represji prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić.

Dla wojskowej junty mistrzostwa świata były czymś znacznie większym niż turniejem piłkarskim. Były ogromną szansą na pokazanie światu innego obrazu Argentyny. Na stadionach pojawiły się nowoczesne obiekty. Telewizje transmitowały mecze do dziesiątek krajów. Zagraniczni dziennikarze oglądali kolorowe trybuny, wiwatujących kibiców i piłkarskie święto. Kilka kilometrów dalej funkcjonowały jednak miejsca, o których wielu zagranicznych gości nawet nie wiedziało.

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Jednym z nich była ESMA – Szkoła Mechaników Marynarki Wojennej w Buenos Aires. To właśnie tam działał jeden z najbardziej znanych ośrodków tortur argentyńskiej dyktatury. Paradoks historii polega na tym, że gdy stadion Monumental eksplodował z radości po kolejnych zwycięstwach reprezentacji, w ESMA nadal przetrzymywano więźniów politycznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw pojawiały się głosy nawołujące do bojkotu. Organizacje broniące praw człowieka alarmowały o porwaniach, torturach i zaginięciach. Niektóre środowiska polityczne w Europie domagały się wycofania reprezentacji z turnieju. Ostatecznie do bojkotu jednak nie doszło. Przyjechały niemal wszystkie największe reprezentacje świata. Dla FIFA najważniejsze było przeprowadzenie mistrzostw zgodnie z planem.

Anglii... w Argentynie jednak nie było. Choć dziś rywalizacja Anglii i Argentyny wydaje się nierozerwalnie związana z mundialami, podczas mistrzostw w 1978 roku Anglicy w ogóle nie wystąpili. Nie z powodu bojkotu. Po prostu nie zdołali awansować... Odpadli w eliminacjach po nieudanej kampanii kwalifikacyjnej. Argentyńczycy zdobyli swój pierwszy tytuł mistrzów świata, ale największy przyszły rywal oglądał turniej wyłącznie przed telewizorami.

W finale Argentyna pokonała Holandię 3:1 po dogrywce. Bohaterem został Mario Kempes, który zdobył dwie bramki.



Cały kraj oszalał z radości. Na ulicach Buenos Aires świętowano do rana. Dla zwykłych Argentyńczyków był to autentyczny moment szczęścia. Dla wojskowej junty był to również propagandowy sukces, który wykorzystywano do budowania wizerunku silnego i zjednoczonego państwa.



Futbol jako język emocji



Socjologowie sportu często podkreślają, że kibice wykorzystują sport do wyrażania emocji, których nie sposób okazać w polityce czy dyplomacji. Dokładnie to wydarzyło się po 1982 roku. Każde przyszłe spotkanie Anglii z Argentyną zaczęło być opisywane przez media jako coś więcej niż mecz. Brytyjskie gazety przypominały poległych żołnierzy. Argentyńskie media pisały o Malwinach i narodowej dumie.



Piłkarze nie chcieli być żołnierzami. Ale dla milionów kibiców stawali się symbolicznymi reprezentantami całych narodów.

W czasie wojny Diego Armando Maradona miał 21 lat. Był już wielką gwiazdą argentyńskiego futbolu, choć mundial w Hiszpanii okazał się dla niego rozczarowaniem. Po latach wspominał, że wojna głęboko poruszyła całe społeczeństwo. W wywiadach mówił, że znał rodziny poległych żołnierzy i widział ból ludzi po przegranym konflikcie. Kiedy cztery lata później przyszło mu zagrać przeciwko Anglii, wiedział, że dla wielu rodaków będzie to coś więcej niż ćwierćfinał mistrzostw świata.

Sam podkreślał jednak, że mecz nie mógł odwrócić skutków wojny ani zastąpić życia tych, którzy zginęli. Była to refleksja, która z czasem coraz częściej pojawiała się w jego wypowiedziach.

Prawdziwy kamień milowy w historii angielsko-argentyńskich pojedynków miał miejsce dopiero 4 lata później...

22 czerwca 1986 roku w Meksyku. Stadion Azteca. Temperatura przekraczała 30 stopni, a na trybunach zasiadło ponad 114 tysięcy kibiców. Formalnie był to "tylko" ćwierćfinał mistrzostw świata, ale w rzeczywistości niemal nikt nie mówił o nim w ten sposób. Brytyjskie gazety przypominały o wojnie sprzed czterech lat.



Argentyńskie media pisały o dumie narodowej i o szansie na symboliczne zwycięstwo nad krajem, który pokonał ich na polu bitwy. Nie oznaczało to jednak, że piłkarze jechali do Meksyku z zamiarem prowadzenia politycznej wojny.

Diego Armando Maradona miał wtedy 25 lat. Za sobą miał już transfer do FC Barcelony, trudny okres w Hiszpanii oraz przeprowadzkę do Napoli, gdzie powoli stawał się idolem całego miasta. Na mundialu w Meksyku był w fenomenalnej formie.

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Po drugiej stronie znajdowała się reprezentacja Anglii prowadzona przez Bobby'ego Robsona. Największą gwiazdą był Gary Lineker – późniejszy król strzelców mundialu (6 trafień). Ale to nie Lineker miał znaleźć się na pierwszych stronach gazet. Pierwsza połowa meczu nie przypominała wielkiego piłkarskiego spektaklu, obie drużyny grały ostrożnie i po czterdziestu pięciu minutach utrzymywał się bezbramkowy remis. Nikt jednak nie przypuszczał, że za kilka minut świat zobaczy dwa najbardziej znane gole w historii mistrzostw świata.

Akcja Argentyńczyków z 51. minuty rozpoczęła się niepozornie. Maradona próbował zagrać piłkę w pole karne. Angielski obrońca Steve Hodge chciał ją wybić, ale zrobił to niedokładnie. Piłka poszybowała wysoko w kierunku bramkarza Petera Shiltona. Wydawało się, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą. Shilton miał blisko dwa metry wzrostu, a Maradona zaledwie 165 centymetrów. Logiczne było, że angielski bramkarz bez problemu złapie piłkę. Maradona wyskoczył do piłki razem z Shiltonem.

Nie uderzył jej głową. Delikatnie dotknął ją lewą ręką, a piłka wpadła do siatki. Argentyńczycy zaczęli świętować. Anglicy natychmiast otoczyli tunezyjskiego sędziego Alego Bin Nassera. Peter Shilton gestykulował. Terry Butcher protestował. Steve Hodge również próbował przekonać arbitra. Ten jednak spojrzał na swojego asystenta i nie widząc żadnego sygnału wykroczenia po prostu uznał gola.

Dziś wielu kibiców zastanawia się, jak było to możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że w 1986 roku nie było komunikacji radiowej, o systemie VAR nie wspominając. Sędzia miał do dyspozycji wyłącznie własny wzrok oraz pomoc liniowego. W ułamku sekundy musiał ocenić sytuację, w której piłkarze wyskoczyli jednocześnie do piłki. Ali Bin Nasser po latach przyznał, że zaufał swojemu asystentowi. Asystent był przekonany, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Dopiero telewizyjne powtórki pokazały, co naprawdę wydarzyło się na murawie.

Kilka dni później dziennikarze zapytali Maradonę o tę sytuację. Odpowiedź przeszła do historii. Powiedział, że gol padł: "Trochę głową Maradony, a trochę ręką Boga".

To jedno zdanie sprawiło, że określenie "Ręka Boga" na zawsze weszło do piłkarskiego słownika. W Argentynie wielu kibiców śmiało się z tej wypowiedzi. W Anglii uznano ją za prowokację. Peter Shilton do dziś twierdzi, że Maradona nigdy go za tamto zagranie nie przeprosił.

Cztery minuty później wydarzyło się jednak coś jeszcze bardziej spektakularnego... Piłka ponownie trafiła do Maradony. Tym razem około pięciu metrów za linią środkową boiska. Maradona rozpoczął bieg. Minął Petera Beardsleya, potem Petera Reida, następnie Terry'ego Butchera i jego imiennika Terry'ego Fenwicka. Zbliżał się do pola karnego. Przed nim został już tylko Peter Shilton. Maradona zwiódł bramkarza, minął go.

I choć Terry Butcher jeszcze raz próbował zablokować strzał, było już za późno, piłka wpadła do siatki, a na stadionie zapanowała eksplozja argentyńskiej radości. Cała akcja trwała około jedenastu sekund. Maradona przebiegł z piłką ponad pięćdziesiąt metrów. Przez wielu ekspertów akcja ta jest uznawana za najlepszą indywidualną akcję w historii mistrzostw świata. W 2002 roku FIFA przeprowadziła internetowe głosowanie kibiców. Gol zdobyty przeciwko Anglii został wybrany "Golem Stulecia".

Był to niezwykły paradoks. Kilka minut wcześniej Maradona zdobył jednego z najbardziej kontrowersyjnych goli w historii. Chwilę później strzelił jednego z najpiękniejszych. Dwa zupełnie różne oblicza tego samego piłkarza.

Po meczu selekcjoner Anglii Bobby Robson nie ukrywał rozczarowania. Podkreślał jednak coś, co z czasem zaczęło powtarzać wielu Anglików. "Pierwszy gol nie powinien zostać uznany. Drugi był genialny i nie dało się go zatrzymać". Peter Shilton przez lata mówił, że Maradona oszukał futbol. Gary Lineker przyznawał natomiast, że druga bramka była po prostu dziełem geniusza.

Po drugim golu wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, ale Anglicy nie zamierzali się poddać. W 81. minucie John Barnes idealnie dośrodkował z lewego skrzydła, a Gary Lineker wyskoczył najwyżej i posłał piłkę do bramki. Na tablicy wyników wyświetlało się 2:1. Do końca pozostawało jeszcze kilka minut i Anglia ruszyła do ataku.

Barnes raz po raz posyłał kolejne dośrodkowania, a Argentyńczycy bronili się całym zespołem. Najgroźniejsza sytuacja miała miejsce tuż przed końcowym gwizdkiem. Lineker ponownie próbował dojść do piłki w polu karnym i zabrakło zaledwie kilkunastu centymetrów, by doprowadzić do remisu.

Sędzia zakończył spotkanie, a Argentyna wygrała 2:1.

W Argentynie rozpoczęło się święto i jeszcze tego samego dnia Buenos Aires zamieniło się w jedną wielką fetę. Ludzie wychodzili na ulice i śpiewali, tańczyli a także machali flagami. Wielu z nich mówiło, że to zwycięstwo ma dla nich szczególne znaczenie po wojnie o Malwiny. Nie dlatego, że piłkarze walczyli zamiast żołnierzy, ale dlatego, że dali społeczeństwu chwilę dumy po bolesnym doświadczeniu z 1982 roku.

W Anglii dominowały dwa uczucia Pierwszym była złość, drugim... podziw.



Brytyjskie media przez wiele dni pisały przede wszystkim o "Ręce Boga". Domagano się zmian w przepisach oraz krytykowano pracę sędziów. Jednocześnie niemal wszystkie gazety przyznawały, że drugi gol Maradony był absolutnym arcydziełem futbolu. To niezwykle rzadki przypadek w historii sportu. Jeden zawodnik w ciągu czterech minut zdobył jednocześnie najbardziej kontrowersyjną i jedną z najpiękniejszych bramek w historii mistrzostw świata.

Czy Maradona naprawdę uważał ten mecz za zemstę? W pierwszych latach po mundialu mówił, że zwycięstwo nad Anglią miało dla Argentyńczyków wyjątkowy smak po wojnie. Z biegiem czasu jego wypowiedzi stawały się jednak bardziej refleksyjne. Podkreślał, że nie można porównywać meczu piłkarskiego do konfliktu zbrojnego. Mówił, że żadna wygrana nie przywróci życia młodym żołnierzom poległym na Falklandach.

Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze jedną rzecz. Choć mecz był przedstawiany jako starcie dwóch narodów naznaczonych wojną, po końcowym gwizdku nie doszło do żadnych incydentów między zawodnikami. Nie było bójki. Nie było masowej awantury. Nie było scen przypominających pole bitwy. To kibice, media i historia nadały temu spotkaniu wymiar znacznie większy niż sam futbol. Na boisku o wszystkim zdecydowały talent, emocje i dwie chwile geniuszu – jedna niezgodna z przepisami, druga niemal doskonała.

Beckham, Simeone - kolejny rozdział angielsko-argentyńskiej rywalizacji



Dwanaście lat. Dokładnie tyle czasu minęło od legendarnego meczu na stadionie Azteca. W tym czasie świat zdążył się zmienić. Upadł mur berliński, rozpadł się Związek Radziecki. Margaret Thatcher nie była już premierem Wielkiej Brytanii, a Diego Maradona zakończył reprezentacyjną karierę.

Dokładnie 30 czerwca 1998 roku we Francji, na Stade Geoffroy-Guichard w Saint-Étienne los połączył obie reprezentacje w ramach 1/8 finału mistrzostw świata.

Brytyjskie gazety przez kilka dni przed meczem przypominały zdjęcia Maradony unoszącego rękę nad Peterem Shiltonem. Argentyńskie media odpowiadały wspomnieniami z Meksyku. Nie brakowało nagłówków nawiązujących do Malwin. Choć piłkarze obu reprezentacji mieli niewiele wspólnego z wydarzeniami z 1986 roku, atmosfera była równie gorąca.

Na boisku nie było już Maradony. Pojawiły się za to nowe gwiazdy. Po stronie Anglii grali między innymi tacy piłkarze jak: David Beckham, Michael Owen, Alan Shearer, Paul Scholes, czy Sol Campbell. Po stronie Argentyny: Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti i Diego Simeone.

Spotkanie rozpoczęło się od porywającej gry obu zespołów. Już w 6. minucie Mauricio Pochettino sfaulował Michaela Owena, a rzut karny na gola zamienił Alan Shearer. Argentyńczycy odpowiedzieli niemal natychmiast. Kilka minut później David Seaman sfaulował Claudio Lópeza. Tym razem rzut karny na gola zamienił Gabriel Batistuta. Nie minął nawet kwadrans, a kibice zobaczyli dwa rzuty karne i dwa gole.

W 16. minucie znów wydarzyło się coś niesamowicie efektownego. Michael Owen miał zaledwie 18 lat. Otrzymał piłkę na własnej połowie, przyspieszył, minął José Chamota, a następnie Roberto Ayalę. Wbiegł w pole karne i potężnym strzałem pokonał Carlosa Roę. Do dziś wielu uważa tę akcję za jednego z najpiękniejszych goli zdobytych przez reprezentanta Anglii na mistrzostwach świata.

Jeszcze przed przerwą Argentyna pokazała piłkarski kunszt. Po faulu Anglików ci ostatni ustawili mur. Większość z nich spodziewała się dośrodkowania, ale Argentyńczycy mieli przygotowany zupełnie inny wariant. Juan Sebastián Verón lekko podał piłkę, a Javier Zanetti wbiegł między obrońców i precyzyjnym strzałem wyrównał wynik spotkania.

Druga połowa nie kazała zbyt długo czekać na kolejne emocje. W 47. minucie Diego Simeone ostro sfaulował Beckhama. Anglik upadł na murawę i leżąc, odruchowo wyprostował nogę, lekko kopiąc Argentyńczyka. Nie było to mocne uderzenie, ale Simeone natychmiast upadł na murawę. Sędzia Kim Milton Nielsen zauważył cios Beckhama i bez wahania pokazał czerwoną kartkę. Anglia musiała grać w "dziesiątkę".

Diego Simeone nigdy nie zaprzeczał, że wykorzystał sytuację. Wręcz przeciwnie. Po latach przyznał w autobiografii, że reakcja była świadoma i miała zwrócić uwagę arbitra na zachowanie Beckhama. Nie twierdził jednak, że symulował sam faul. Podkreślał, że Beckham rzeczywiście go kopnął – choć siła uderzenia była niewielka.

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Anglia walczyła jak nigdy wcześniej i paradoksalnie, czerwona kartka jej nie załamała. Przez ponad godzinę gry "Synowie Albionu" bronili się niezwykle skutecznie. David Seaman ratował zespół kilkoma świetnymi interwencjami. Tony Adams i Sol Campbell czyścili pole karne z niemal każdej piłki. Pod koniec meczu Campbell zdobył nawet gola głową, a Anglicy oszaleli z radości. Sędzia jednak odgwizdał faul Alana Shearera na bramkarzu Carlosie Roi i bramka nie została ostatecznie uznana.

Po dogrywce nadal było 2:2 i o awansie miały zdecydować rzuty karne. Był to moment, którego obawiały się obie reprezentacje. Argentyńczycy wykonywali jedenastki niemal bezbłędnie. Po stronie Anglii pomylili się Paul Ince i David Batty - Carlos Roa obronił oba strzały. Argentyna wygrała serię 4:3 i po raz drugi w historii mistrzostw świata wyeliminowała Anglię.

Dla Davida Beckhama rozpoczął się koszmar. Jeszcze na stadionie otrzymywał obelgi od części angielskich kibiców. To był jednak dopiero początek - po powrocie do kraju tabloidy nie zostawiły na nim suchej nitki. Na pierwszych stronach gazet pojawiały się nagłówki sugerujące, że "zawiódł cały naród". Przedstawiano go jako głównego winowajcę odpadnięcia z mundialu. Na ulicach palono jego koszulki, a na stadionach był regularnie wygwizdywany. Później sam zainteresowany wspominał, że był to najtrudniejszy okres jego kariery i życia prywatnego. Mówił, że bał się wychodzić z domu, a jego rodzina również odczuwała skutki ogromnej nagonki medialnej.

Choć Anglia grała przez ponad godzinę w osłabieniu, doprowadziła do dogrywki i odpadła dopiero po rzutach karnych, ogromna część opinii publicznej skupiła się niemal wyłącznie na Beckhamie. Znacznie rzadziej wspominano o niewykorzystanych karnych Paula Ince'a i Davida Batty'ego.

Kibice i emocje... także poza stadionem



Francuskie służby bezpieczeństwa doskonale pamiętały wydarzenia z wcześniejszych turniejów, dlatego mecz Anglia – Argentyna został uznany za spotkanie podwyższonego ryzyka. W Saint-Étienne obecne były tysiące policjantów i żandarmów. Mimo to i tak doszło do kilku incydentów z udziałem najbardziej radykalnych grup kibiców.

Największe napięcie wywoływali angielscy chuligani oraz argentyńskie grupy barra bravas. To właśnie one próbowały prowokować przeciwników zarówno przed meczem, jak i po jego zakończeniu. Warto jednak podkreślić, że zdecydowana większość kibiców zachowywała się spokojnie. Incydenty dotyczyły przede wszystkim niewielkich grup najbardziej agresywnych pseudokibiców.

To właśnie podczas mundialu 1998 świat ponownie usłyszał, jak mocno historia wpływa na futbol. Część angielskich kibiców śpiewała pieśni odnoszące się do zwycięstwa w wojnie o Falklandy. Niektóre z nich były wymierzone w Argentyńczyków i miały prowokacyjny charakter. Z kolei argentyńscy kibice odpowiadali okrzykami o Malwinach oraz przyśpiewkami wychwalającymi Maradonę.



Dla wielu obserwatorów był to dowód, że konflikt z 1982 roku nadal pozostawał żywy w pamięci społecznej obu narodów.

Sami piłkarze byli jednak zdecydowanie bardziej spokojni niż kibice. Alan Shearer podkreślał, że dla piłkarzy najważniejsze jest zwycięstwo sportowe. Gabriel Batistuta wielokrotnie mówił, że reprezentacja nie jedzie na mecz z myślą o polityce. Podobnie wypowiadał się Javier Zanetti. Piłkarze doskonale rozumieli historyczny ciężar tych spotkań, jednak starali się go przede wszystkim tonizować.

Czas na rewanż



Po mundialu we Francji wielu angielskich kibiców zastanawiało się, czy jeszcze kiedyś uda się zrewanżować Argentynie. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Cztery lata później los ponownie skojarzył obie reprezentacje - tym razem w fazie grupowej mistrzostw świata w Korei Południowej i Japonii. Dla jednego człowieka ten mecz miał znaczenie szczególne. Tym człowiekiem był rzecz jasna David Beckham.

Po czterech latach od czerwonej kartki otrzymał szansę, by zamknąć najbardziej bolesny rozdział swojej kariery. Po mundialu we Francji był dla wielu Anglików symbolem porażki. Nie miało znaczenia, że miał zaledwie 23 lata. Nie miało znaczenia, że Anglia odpadła dopiero po rzutach karnych. W pamięci kibiców pozostał jeden obraz i była nim jego czerwona kartka.

"Becks" przez kolejne sezony udowadniał swoją wartość w Manchesterze United. Zdobywał trofea, należał do najlepszych pomocników świata, ale temat mundialu z 1998 roku wracał nieustannie. Gdziekolwiek się pojawiał. Na konferencjach prasowych, w wywiadach, czy na stadionach. Pytanie zawsze było podobne. "Czy wreszcie się zrehabilitujesz?".

Saitama Stadium w Japonii, 7 czerwca 2002 roku. Pierwsze w historii mistrzostwa świata rozgrywane w Azji. Anglia i Argentyna trafiły do jednej grupy i od początku stało się jasne, że będzie to jedno z ciekawszych spotkań tej fazy mundialu. Brytyjskie media odliczały dni. Argentyńskie gazety przypominały Maradonę. W Anglii wróciły wspomnienia czerwonej kartki Beckhama. Nikt nie musiał dodatkowo podgrzewać atmosfery.

Co ciekawe, im bliżej meczu, tym bardziej spokojni byli sami piłkarze oraz trenerzy. Sven-Göran Eriksson, selekcjoner Anglii, wielokrotnie miał powtarzać swoim zawodnikom: "Nie gracie z historią. Gracie z jedenastoma piłkarzami". Podobne słowa padały podobno w argentyńskim obozie. Marcelo Bielsa konsekwentnie odcinał się od politycznych porównań. Twierdził, że wojna nie może być elementem przygotowań do meczu. To był wyraźny kontrast wobec atmosfery tworzonej przez część mediów.

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Beckham czekał na swoją chwilę i od pierwszego gwizdka było widać, że gra z ogromną koncentracją. Nie wdawał się w prowokacje i nie odpowiadał na zaczepki. Jak sam później przyznał, przez cztery lata nauczył się jednego - najlepszą odpowiedzią nie są słowa, ale gra.

W 44. minucie Michael Owen wbiegł w pole karne, a za nim podążał Mauricio Pochettino. Obrońca Argentyny próbował zatrzymać Anglika. Doszło do kontaktu i sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł nie kto inny jak David Beckham, a przed nim stał Pablo Cavallero.

"Becks" uderzył mocno i precyzyjnie, a piłka wpadła do siatki. Nie celebrował jednak gola w szalony sposób. Nie prowokował rywali ani kibiców. Po prostu uniósł ręce. Szczerze mówiąc, bardziej przypominało to uczucie ulgi niż wielkiej radości, jakby właśnie zrzucił z ramion ciężar, który nosił od mundialu we Francji.

Po meczu nie mówił o zemście. Nie wspominał Simeone, nie wracał do czerwonej kartki. Powiedział jedynie, że cieszy się z wygranej i że wreszcie może zostawić przeszłość za sobą. To była bardzo dojrzała wypowiedź. Zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie atmosferę sprzed czterech lat. Po końcowym gwizdku wielu angielskich dziennikarzy napisało, że nie był to zwykły gol. Było to zamknięcie pewnego rozdziału.

Choć do końca fazy grupowej pozostały jeszcze mecze, porażka z Anglią okazała się dla Argentyny niezwykle kosztowna. Remis ze Szwecją sprawił, że jeden z największych faworytów turnieju sensacyjnie zakończył udział już po fazie grupowej. Marcelo Bielsa wziął później na siebie pełną odpowiedzialność za niepowodzenie. Dla Anglii zwycięstwo nad Argentyną było jednym z najważniejszych momentów turnieju, choć marzenia o mistrzostwie zakończyły się kilka dni później po ćwierćfinałowej porażce z Brazylią.

Niemal ćwierć wieku "mundialowego pokoju"



Półfinałowy mecz w Atlancie był pierwszym spotkaniem obu nacji na mistrzostwach świata od imprezy w Korei i Japonii. Na przestrzeni ostatnich 24 lat mentalność kibiców obu grup nieco się zmieniła. Część z nich nadal śpiewa o wydarzeniach z 1982 roku, jednak z biegiem czasu rodziły się przecież nowe pokolenia. Coraz więcej osób zna wojnę o Falklandy-Malwiny wyłącznie z podręczników historii, a dla młodszych fanów ważniejsi stawali się: Leo Messi, Wayne Rooney, czy później Harry Kane.



Gdy 25 listopada 2020 roku świat obiegła wiadomość o śmierci Diego Maradony, w Anglii oczywiście przypomniano o "Ręce Boga", ale równie często przypominano o drugim golu. Brytyjskie media pisały wówczas o jednym z największych piłkarzy wszech czasów, a Gary Lineker opublikował krótki wpis, który doskonale oddawał stosunek wielu Anglików do Maradony. Nazwał go najlepszym piłkarzem swojego pokolenia i jednym z największych w historii. To pokazuje, że z biegiem lat nawet najbardziej bolesne sportowe rany mogą ustąpić miejsca szacunkowi.

I choć incydenty po końcowym gwizdku meczu Anglia - Argentyna na mistrzostwach świata 2026 mogą nieco przypominać przeszłe wydarzenia, a atak Jude'a Bellinghama na Valentina Barco kopnięcie Diego Simeone przez Davida Beckhama, warto pamiętać przede wszystkim o przesłaniu poprzedniego akapitu. Warto pamiętać przede wszystkim o tym, że sport, bazujący przede wszystkim na tak pięknych i górnolotnych wartościach jak: wzajemny szacunek, hart ducha i chęć bycia lepszym, z polityką mieszany być nie powinien.

AŁ, PAP, Polsat Sport