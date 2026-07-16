Anglicy chcą głowy Tuchela. Przywołują wstydliwą statystykę

Anglicy czekają na finał mistrzostw świata od 1966 roku. Wtedy jako gospodarze turnieju sięgnęli po jedyne złoto. Wydawało się, że po 60 latach uda się nawiązać do tamtych czasów. Do pewnego momentu Wyspiarze grali jak równy z równym przeciwko Argentynie. W efekcie w 55. minucie objęli prowadzenie.

I paradoksalnie był to początek... końca marzeń Anglii o finale. Im bliżej końca spotkania, tym bardziej nasilała się przewaga Argentyny. Tuchel zaczął wprowadzać defensywnych graczy i przeszedł na grę z piątką obrońców. Zdaniem brytyjskich mediów, to pozbawiło szans wicemistrzów Europy na powodzenie.

"Albicelestes" tak mocno zepchnęli Anglików pod swoje pole karne, że rywalizacja na boisku bardziej przypominała mecz piłki ręcznej niż piłki nożnej. Ultradefensywna gra nie opłaciła się. W 85. minucie wyrównał Enzo Fernandez, natomiast w doliczonym czasie gry decydujący cios zadał Lautaro Martinez.

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Dziennikarze i kibice w Anglii obwiniają za to przede wszystkim Tuchela, który ich zdaniem niepotrzebnie przestawił zespół na bardzo defensywny. Jako dowód przedstawiono statystyki z wymownym tytułem "Jak Anglia pozbawiła się nadziei w 21 minut pomiędzy zmianą ustawienia a zwycięskim trafieniem Martineza".

Na uwagę zasługuje zwłaszcza rubryka posiadania piłki w tym przedziale czasowym. Od 72. minuty do 93. minuty Anglicy mieli... siedem procent i wymienili siedem podań na połowie rywala. Z kolei aż siedmiokrotnie tracili piłkę na swojej połowie.

W kraju panuje ogólnonarodowa debata, czy Anglicy faktycznie musieli aż tak bardzo cofnąć się pod własne pole karne i w ten sposób oddać inicjatywę mistrzom świata. Większość jest zdania, że absolutnie nie. W sondzie opublikowanej przez Sky Sports aż 64 procent głosów jest za zwolnieniem Tuchela. Tymczasem Niemiec w lutym przedłużył kontrakt i prawdopodobnie dostanie jeszcze szansę. Dużo też zależy od postawy Anglii w meczu o trzecie miejsce z Francją.

Polsat Sport