Belg wygrał 12. etap Tour de France. Pogacar ciągle liderem

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Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quick-Step wygrał w Chalon-sur-Saone, po finiszu z peletonu, 12. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. To jego trzecia wygrana w tegorocznej imprezie. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).

Kolarze finiszujący na etapie wyścigu, jeden z nich unosi rękę w geście zwycięstwa.
fot. PAP
Merlier wygrał etap, Pogacar liderem klasyfikacji generalnej

Merlier na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Kooija (Decathlon CMA CGM Team) oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena (Alpecin-Premier Tech), którzy identyczne lokaty zajęli dzień wcześniej, ale wówczas za Norwegiem Soerenem Waerenskjoldem (Uno-X Mobility).

 

W czołówce klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Pogacar wyprzedza swoich dwóch największych konkurentów - Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) o 3.36 oraz Belga Remco Evenepoela (Red Bull-Bora-hansgrohe) o 4.06.

 

27-letni Słoweniec walczy o piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques’a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Belga Eddy’ego Merckxa.

PAP
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INNEKOLARSTWO
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