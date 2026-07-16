Belg wygrał 12. etap Tour de France. Pogacar ciągle liderem
Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quick-Step wygrał w Chalon-sur-Saone, po finiszu z peletonu, 12. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. To jego trzecia wygrana w tegorocznej imprezie. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
Merlier na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Kooija (Decathlon CMA CGM Team) oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena (Alpecin-Premier Tech), którzy identyczne lokaty zajęli dzień wcześniej, ale wówczas za Norwegiem Soerenem Waerenskjoldem (Uno-X Mobility).
W czołówce klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Pogacar wyprzedza swoich dwóch największych konkurentów - Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) o 3.36 oraz Belga Remco Evenepoela (Red Bull-Bora-hansgrohe) o 4.06.
27-letni Słoweniec walczy o piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques’a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Belga Eddy’ego Merckxa.Przejdź na Polsatsport.pl