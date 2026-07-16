Bundesliga w żałobie. Nie żyje znany piłkarz

O śmierci swojego byłego napastnika poinformował Eintracht Frankfurt. Przyczyny zgonu nie są znane, wiadomo jednak, że mężczyzna odszedł "nagle".

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"14 lipca 2026 roku Markus Beierle zmarł niespodziewanie w wieku 54 lat. W tych trudnych chwilach klub Eintracht Frankfurt łączy się w myślach z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi Markusa. Będziemy czcić pamięć o Markusie" - napisano w komunikacie klubu.

Beierle karierę rozpoczynał w VfB Stuttgart. W 1993 roku przeniósł się do SSV Ulm, a później do Stuttgart Kickers, MSV Duisburg, TSV 1860 Monachium i Hansy Rostock. W latach 2003-2005 bronił barw Eintrachtu, z którym dwukrotnie awansował do Bundesligi.

KP, Polsat Sport