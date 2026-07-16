Bundesliga w żałobie. Nie żyje znany piłkarz

Piłka nożna

Tragiczna informacja nadeszła z Niemiec. Zmarł Markus Beierle. Piłkarz odszedł nagle w wieku 54 lat.

Piłkarz w akcji strzela bramkę.
fot. PAP/EPA
Markus Beierle zmarł

O śmierci swojego byłego napastnika poinformował Eintracht Frankfurt. Przyczyny zgonu nie są znane, wiadomo jednak, że mężczyzna odszedł "nagle".

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje uznany sędzia. Miał jechać na MŚ 2026

 

"14 lipca 2026 roku Markus Beierle zmarł niespodziewanie w wieku 54 lat. W tych trudnych chwilach klub Eintracht Frankfurt łączy się w myślach z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi Markusa. Będziemy czcić pamięć o Markusie" - napisano w komunikacie klubu. 

 

Beierle karierę rozpoczynał w VfB Stuttgart. W 1993 roku przeniósł się do SSV Ulm, a później do Stuttgart Kickers, MSV Duisburg, TSV 1860 Monachium i Hansy Rostock. W latach 2003-2005 bronił barw Eintrachtu, z którym dwukrotnie awansował do Bundesligi.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMARKUS BEIERLENIEMCYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Znamy pierwszego finalistę mistrzostw świata! Polsat Mundial Cast - 15.07

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 