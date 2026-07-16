Carlos Alcaraz wraca do gry! Hiszpan na liście startowej wielkiego turnieju

Zwycięzca tegorocznego Australian Open wycofał się z gry po meczu pierwszej rundy ATP w Barcelonie. Od tamtej pory opuścił zmagania w Madrycie, Rzymie, wielkoszlemowy turniej French Open, a później zapowiedział, że nie wystąpi również na tegorocznym Wimbledonie. Przyczyną absencji jest kontuzja pochewki ścięgnistej.

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Jak podają zagraniczne źródła, w trakcie rehabilitacji wystąpiło kilka komplikacji, przez co powrót do zdrowia przebiegał wolniej niż oczekiwano. 23-latek niedawno wycofał się z turnieju w Montrealu, który rozpocznie się 3 sierpnia.

Jak się jednak okazuje, to może być koniec absencji tenisisty z Murcji. Już we wtorek gazeta "La Verdad" poinformowała, że Alcaraz liczy na powrót na ATP Masters w Cincinnati. Teraz ta informacja się potwierdziła - Hiszpan znalazł się na liście startowej tego turnieju.

Rywalizacja w Cincinnati potrwa w dniach 13-23 sierpnia. Przed rokiem Alcaraz okazał się tam najlepszy. Tydzień po zakończeniu zmagań w Ohio rozpocznie się US Open.

Transmisja turnieju ATP w Cincinnati na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport, PAP