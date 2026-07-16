Klub z Polic przedstawił nową siatkarkę. "Gra w Chemiku ma dla mnie szczególne znaczenie"

Magdalena Bagniak (rocznik 2000) w swej karierze grała w klubach KS Pałac Bydgoszcz, SMS Police, Spójnia Stargard, MKS SAN-Pajda Jarosław, NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa, Trans-Ann Płomień Sosnowiec, MKS COPCO Imielin i czeski TJ Sokol Frydek-Mistek.

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– Pochodzę z tego regionu, urodziłam się w Szczecinie. Dlatego gra w Chemiku ma dla mnie szczególne znaczenie. Cieszę się, że dołączam do klubu z takimi tradycjami i nie mogę doczekać się startu okresu przygotowawczego – powiedziała nowa siatkarka Chemika.

Kilka dni wcześniej klub z Polic poinformował o pierwszym transferze na pozycji atakującej. Siatkarką Chemika została wówczas Oliwia Sieradzka.

LOTTO Chemik Police - skład na sezon 2026/2027 (stan na 16.07)

rozgrywające: Katarzyna Partyka, Pola Janicka

przyjmujące: Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Wiktoria Przybyło

atakujące: Oliwia Sieradzka, Magdalena Bagniak

środkowe: Maja Koput, Dominika Ziołnowska, Ewelina Mieszała

libero: Agata Nowak, Julia Bogucka.