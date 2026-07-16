Klub z Polic przedstawił nową siatkarkę. "Gra w Chemiku ma dla mnie szczególne znaczenie"
Magdalena Bagniak została nową zawodniczką Lotto Chemika Police. Siatkarka gra na pozycji atakującej i pochodzi ze Szczecina.
Magdalena Bagniak (rocznik 2000) w swej karierze grała w klubach KS Pałac Bydgoszcz, SMS Police, Spójnia Stargard, MKS SAN-Pajda Jarosław, NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa, Trans-Ann Płomień Sosnowiec, MKS COPCO Imielin i czeski TJ Sokol Frydek-Mistek.
Zobacz także: Polski klub przedstawił trenera na przyszły sezon! "Nowoczesne spojrzenie na siatkówkę"
– Pochodzę z tego regionu, urodziłam się w Szczecinie. Dlatego gra w Chemiku ma dla mnie szczególne znaczenie. Cieszę się, że dołączam do klubu z takimi tradycjami i nie mogę doczekać się startu okresu przygotowawczego – powiedziała nowa siatkarka Chemika.
Kilka dni wcześniej klub z Polic poinformował o pierwszym transferze na pozycji atakującej. Siatkarką Chemika została wówczas Oliwia Sieradzka.
LOTTO Chemik Police - skład na sezon 2026/2027 (stan na 16.07)
rozgrywające: Katarzyna Partyka, Pola Janicka
przyjmujące: Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Wiktoria Przybyło
atakujące: Oliwia Sieradzka, Magdalena Bagniak
środkowe: Maja Koput, Dominika Ziołnowska, Ewelina Mieszała
libero: Agata Nowak, Julia Bogucka.