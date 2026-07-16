Czy można zdobyć Złotą Piłkę, nie grając w europejskim klubie? Mamy odpowiedź

Leo Messi od początku mundialu spisuje się doskonale. Już w pierwszym meczu z Algierią zanotował hat-tricka, a potem dołożył jeszcze dublet z Austrią oraz po golu z Jordanią, Republiką Zielonego Przylądka oraz Egiptem. W trzech ostatnich spotkaniach Argentyńczyków bramki nie zdobył, ale zaliczył łącznie cztery asysty i miał ogromny wpływ na awans do wielkiego finału.

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Niesamowita forma piłkarza Interu Miami sprawiła, że rosną jego szanse na zdobycie dziewiątej Złotej Piłki. Na oficjalnej stronie plebiscytu zamieszczono obszerny artykuł pod tytułem: czy można zdobyć Złotą Piłkę, nie grając w europejskim klubie?

Dziennikarze zwrócili uwagę na osiemnaście ostatnich edycji. Tylko jeden zawodnik reprezentował klub spoza Europy, gdy odbierał Złotą Piłkę. Był nim nie kto inny jak Leo Messi, który w 2023 roku przeszedł z PSG do Interu Miami.

"Tak, zdobycie Złotej Piłki bez gry w europejskim klubie jest całkowicie możliwe. Historia pokazuje jednak, że jest to znacznie trudniejsze. Rosnąca siła niektórych lig poza Europą stopniowo zmienia ten obraz. (...) W walce o Złotą Piłkę nic nie jest niemożliwe. Każdy piłkarz lub piłkarka, niezależnie od ligi, w której występuje, może teoretycznie sięgnąć po to prestiżowe wyróżnienie" - czytamy.

Plebiscyt został ustanowiony w 1956 roku przez magazyn "France Football". Pierwotnie tytuł przyznawano najlepszemu europejskiemu piłkarzowi grającemu w europejskiej lidze. W 1995 roku nagroda stała się dostępna dla piłkarzy z całego świata, ale nadal tylko tych, którzy grają w europejskich klubach. Dwanaście lat później zniesiono jednak wszystkie ograniczenia i trofeum trafia do najlepszego piłkarza świata.

Zaznaczono, że od 2022 roku Złota Piłka jest przyznawana za osiągnięcia z całego sezonu (od sierpnia do lipca). Tym samym walka o tegoroczne trofeum rozpoczęła się już w sierpniu 2025 roku.

HP, Polsat Sport