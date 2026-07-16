Druga runda i koniec. Polska tenisistka odpadła z turnieju

Tenis

Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA rangi 250 na kortach ziemnych w rumuńskich Jassach. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem piątym Węgierką Panną Udvardy 6:1, 5:7, 2:6.

Portret tenisistki Katarzyny Kawa.
fot: PAP`
Katarzyna Kawa

Kawa zajmuje 142. miejsce w światowym rankingu, natomiast Udvardy plasuje się na 71. pozycji. Rywalką Węgierki w ćwierćfinale będzie Hiszpanka Paula Badosa.

 

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W pierwszej rundzie 33-letnia Polka wygrała ze Szwajcarką Simoną Waltert 6:1, 6:4.

 

W Rumunii miała startować Maja Chwalińska, ale finalistka French Open wycofała się z powodu kontuzji odniesionej w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu.

 

Wynik meczu 2. rundy (1/8 finału):

 

Panna Udvardy (Węgry, 5) - Katarzyna Kawa (Polska) 1:6, 7:5, 6:2.

PAP
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