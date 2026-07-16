Dziesięciu piłkarzy z jednego klubu. Nowy rekord Atletico Madryt

Piłka nożna

Aż dziesięciu piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów mistrzostw świata w Ameryce Północnej, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord, należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu dziewięciu zawodników.

Trener piłkarski w czarnym garniturze, z uniesionymi rękami, krzyczy podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Diego Simeone, trener Atletico Madryt, który ma w kadrze wielu reprezentantów Argentyny i Hiszpanii

Awans do decydującej rundy turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczyły reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.

 

Na co dzień w Atletico, którego trenerem jest Argentyńczyk Diego Simeone, występuje sześciu jego rodaków: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez i Julian Alvarez. W klubie jest także czterech Hiszpanów: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skandal po meczu Anglia - Argentyna! Piłkarze wnieśli zakazany baner na boisko

 

Gdy Włosi triumfowali w MŚ 1934, mieli w kadrze m.in. dziewiątkę z Juventusu: Gianpiero Combiego, Luigiego Bertoliniego, Giovanniego Ferrariego, Luisa Montiego, Raimundo Orsiego, Virginio Rosettę, Umberto Caligarisa, Felice Borela i Mario Vargliena.

 

Niedzielny finał zostanie rozegrane w East Rutherford koło Nowego Jorku o godzinie 21 czasu polskiego.

AB, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ARGENTYNAATLETICO MADRYTHISZPANIAMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adrian Siemieniec: Awans do Ligi Europy jest moim marzeniem, bo pokazałby on nasz postęp
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 