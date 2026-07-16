Dziesięciu piłkarzy z jednego klubu. Nowy rekord Atletico Madryt

Awans do decydującej rundy turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczyły reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.

Na co dzień w Atletico, którego trenerem jest Argentyńczyk Diego Simeone, występuje sześciu jego rodaków: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez i Julian Alvarez. W klubie jest także czterech Hiszpanów: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo.

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Gdy Włosi triumfowali w MŚ 1934, mieli w kadrze m.in. dziewiątkę z Juventusu: Gianpiero Combiego, Luigiego Bertoliniego, Giovanniego Ferrariego, Luisa Montiego, Raimundo Orsiego, Virginio Rosettę, Umberto Caligarisa, Felice Borela i Mario Vargliena.

Niedzielny finał zostanie rozegrane w East Rutherford koło Nowego Jorku o godzinie 21 czasu polskiego.

AB, PAP