Dziesięciu piłkarzy z jednego klubu. Nowy rekord Atletico Madryt
Aż dziesięciu piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów mistrzostw świata w Ameryce Północnej, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord, należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu dziewięciu zawodników.
Awans do decydującej rundy turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczyły reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.
Na co dzień w Atletico, którego trenerem jest Argentyńczyk Diego Simeone, występuje sześciu jego rodaków: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez i Julian Alvarez. W klubie jest także czterech Hiszpanów: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo.
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Gdy Włosi triumfowali w MŚ 1934, mieli w kadrze m.in. dziewiątkę z Juventusu: Gianpiero Combiego, Luigiego Bertoliniego, Giovanniego Ferrariego, Luisa Montiego, Raimundo Orsiego, Virginio Rosettę, Umberto Caligarisa, Felice Borela i Mario Vargliena.
Niedzielny finał zostanie rozegrane w East Rutherford koło Nowego Jorku o godzinie 21 czasu polskiego.Przejdź na Polsatsport.pl