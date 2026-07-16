Efektowny mecz na otwarcie sezonu! Znamy zwycięzcę Superpucharu Polski

Mimo początkowych kontrowersji związanych lokalizacją meczu o Superpuchar, spotkanie rozpoczynające sezon 2026/2027 zostało rozegrane na stadionie mistrza Polski z Poznania. Faworytem starcia byli Lechici, choć zdobywca krajowego pucharu z Zabrza ostrzył sobie zęby na sprawienie niespodzianki przy Bułgarskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki talent ma nowy klub! Legia oddała go za darmo

Mecz w lepszym stylu rozpoczęli Poznaniacy, którzy dość mocno docisnęli rywala w jego polu karnym. Jeden ofensywny wypad Górnika wystarczył jednak, by strzelić gola na 0:1. W kontrataku Kacper Urbański szczęśliwie, między nogami Joela Pereiry, podał do Maksyma Chłania, a ten w sytuacji sam na sam pokonał Mateusza Lisa. Po kwadransie to goście byli na prowadzeniu.

12 minut później Lech odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Prawą stroną boiska urwał się Patrik Walemark, który spod linii końcowej dograł piłkę na przedpole bramki. Tam niepilnowany był Antoni Kozubal, który choć nie uderzył najlepiej, w środek bramki, to po chwili cieszył się z gola. Lepiej mógł zachować się nowy bramkarz Górnika Philipp Schulze, ale piłka po jego rękach zatrzepotała w siatce.

W pierwszej połowie obie ekipy próbowały często szczęścia po strzałach zza szesnastki. Brakowało im jednak celności albo na posterunku byli bramkarze. Najbardziej efektowną interwencję zanotował Schulze, który powstrzymał piłkę po uderzeniu Pablo Rodrigueza już z pola karnego. Zabrzanie kończyli pierwszą część w kiepskich nastrojach, po tym jak z kontuzją nadgarstka boisko opuścił Jarosław Kubicki. Do przerwy był remis 1:1.

Lech błyskawicznie rozpoczął strzelanie na początku drugiej połowy. Kozubal posłał prostopadłe podanie do Mikaela Ishaka, a ten z zimną krwią wygrał pojedynek z Schulze. Chwilę później mogło być już jednak 2:2, ale kapitalnie między słupkami Kolejorza zaprezentował się Mateusz Lis, który przeniósł piłkę nad poprzeczkę po uderzeniu Chłania.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się na Zabrzanach w 69. minucie. Chwilę wcześniej obydwaj szkoleniowcy przeprowadzili potrójne zmiany, a Niels Frederiksen posłał m. in. do boju Yannicka Agnero. Ten w 69. minucie zdecydował się na strzał zza pola karnego, piłkę odbił Schulze, a ze skuteczną dobitką pospieszył Rodriguez. Tym samym spuentował efektowny występ trafieniem do siatki.

W doliczonym czasie do siatki trafił jeszcze Agnero, ale po analizie VAR gol został odwołany. Lech wygrał 3:1 i po chwili świętował sukces w meczu o Superpuchar Polski razem z własnymi kibicami.

Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:1 (1:1)

Bramki: Kozubal (27'), Ishak (47'), Rodriguez (69') - Chłań (15')

Lech: Mateusz Lis - Joel Pereira, Terry Yegbe, Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Antoni Kozubal (73' Gisli Thordarson), Pablo Rodriguez (79' Allahyar Sayyadmanesh) - Patrik Walemark (65' Leo Bengtsson), Luis Palma, Radosław Murawski (65' Filip Jagiełło) - Mikael Ishak (65' Yannick Agnero).

Górnik: Philipp Schulze - Rafał Janicki, Michal Sacek, Josema, Erik Janza (66' Ondrej Zmrzly) - Jarosław Kubicki (40' Bastien Donio), Lukas Sadilek, Kacper Urbański (73' Bruno Durdov) - Taofeek Ismaheel (66' Yvan Ikia Dimi), Erik Prekop (65' Sondre Liseth), Maksym Chłań.

Żółte kartki: Kozubal, Thordarson, Donio, Sacek

Sędzia: Damian Kos

psl, Polsat Sport