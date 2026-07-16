GKS w poprzednim sezonie zajął piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Taki wynik zapewnił klubowi prawo do rywalizacji w eliminacjach Ligi Konferencji. Nadal jeszcze nie wiadomo, z kim w walce o europejskie puchary zmierzy się ekipa z Katowic.

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Rywala GKS-u w drugiej rundzie eliminacji poznamy dopiero w czwartkowy wieczór. To właśnie wtedy rozegrany zostanie rewanżowy mecz w konfrontacji MSK Zilina - Hajduk Split w eliminacjach Ligi Europy. Przegrany z tej pary "spadnie" do gry o Ligę Konferencji i zmierzy się właśnie z katowickim zespołem.

W pierwszym spotkaniu słowacko-chorwackiej rywalizacji lepszy okazał się Hajduk Split, który zwyciężył 2:0.

Pierwszy mecz GKS Katowice rozegra na wyjeździe 23 lipca. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w Katowicach 30 lipca o godzinie 20:30. W razie awansu Katowiczanie kolejne mecze w eliminacjach LK rozegrają w dniach 6 i 13 sierpnia.

Relacja live i wynik na żywo meczu MSK Zilina - Hajduk Split na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AA, Polsat Sport