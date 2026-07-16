To z nimi zagra GKS Katowice w walce o LK! Dobre wspomnienia polskich kibiców

GKS w sezonie 2025/2026 zajął piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Taki wynik dał ekipie z Katowic przepustkę do walki o europejskie puchary. Podopieczni Rafała Góraka rozpoczną swoją drogę do fazy ligowej Ligi Konferencji od drugiej rundy eliminacji. Katowiczanie rywala w tych zmaganiach poznali dopiero w czwartek 16 lipca.

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To właśnie wtedy rozegrany został drugi mecz konfrontacji MSK Zilina - Hajduk Split w eliminacjach Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu lepszy okazał się klub z Chorwacji (2:0), a w rewanżu zwyciężyli piłkarze MSK, jednak mniejszą różnicą goli (2:1). Dzięki temu już wiemy, że to ekipa ze Słowacji zmierzy się z katowicką drużyną.

Warto przypomnieć, że w zeszłym sezonie drużyna MSK Zilina rywalizowała z innym polski zespołem w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Raków Częstochowa, triumfując w dwumeczu (3:0, 3:1).

Pierwsze starcie GKS Katowice rozegra na wyjeździe 23 lipca. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w Katowicach 30 lipca. W razie awansu Katowiczanie kolejne mecze w eliminacjach LK rozegrają w dniach 6 i 13 sierpnia.

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AA, Polsat Sport