Grbić przemówił po okazałym zwycięstwie nad Bułgarią. Padły piękne słowa

Siatkówka

Polska wygrała z Bułgarią 3:0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Chicago. Drużyna trenera Nikoli Grbicia dominowała w każdym z setów i odniosła siódme zwycięstwo w rozgrywkach VNL 2026. Ciepłych swój w stronę swojego zespołu nie szczędził sam szkoleniowiec.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych, jeden z nich trzyma notatki.
fot. FIVB
Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić

Zwycięstwo Biało-Czerwonych było bardzo przekonujące. Triumfowali kolejno do 19, 17 i 17. Na okazałą wygraną złożyła się równomierna gra całego zespołu. Świetnie zaprezentowali się m.in. Bartłomiej Bołądź, Wilfredo Leon czy Bartłomiej Lemański. 

 

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- Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nie było łatwo z nami grać. Wywieraliśmy presję na zagrywce, nie popełniliśmy dużo błędów. System blok-obrona pracowały u nas bardzo dobrze, atak też. Mam nadzieję, że to podejście będziemy mieli także w następnych meczach - powiedział po zwycięstwie selekcjoner Nikola Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim. 

 

W kolejnym spotkaniu reprezentacja Polski zagra z Brazylią (18 lipca o 3:00). Następnie zmierzą się z Francją (18 lipca o 23:00) oraz USA (20 lipca o 3:00). 

 

Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

 

Turniej finałowy zostanie rozegrany w Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Transmisje meczów Ligi Narodów można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport
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