Grbić przemówił po okazałym zwycięstwie nad Bułgarią. Padły piękne słowa

Zwycięstwo Biało-Czerwonych było bardzo przekonujące. Triumfowali kolejno do 19, 17 i 17. Na okazałą wygraną złożyła się równomierna gra całego zespołu. Świetnie zaprezentowali się m.in. Bartłomiej Bołądź, Wilfredo Leon czy Bartłomiej Lemański.

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- Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nie było łatwo z nami grać. Wywieraliśmy presję na zagrywce, nie popełniliśmy dużo błędów. System blok-obrona pracowały u nas bardzo dobrze, atak też. Mam nadzieję, że to podejście będziemy mieli także w następnych meczach - powiedział po zwycięstwie selekcjoner Nikola Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

W kolejnym spotkaniu reprezentacja Polski zagra z Brazylią (18 lipca o 3:00). Następnie zmierzą się z Francją (18 lipca o 23:00) oraz USA (20 lipca o 3:00).

Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Transmisje meczów Ligi Narodów można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport