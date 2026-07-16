Jest reakcja Tuchela po porażce na MŚ. Wszystko już jasne

W środę reprezentacja Argentyny wygrała po zaciętej rywalizacji z Anglią, strzelając dwa gole w ciągu ostatnich siedmiu minut meczu. „Albiceletes” po raz drugi z rzędu awansowali do finału mundialu świata. Tuchel, który stery reprezentacji Anglii objął w styczniu 2025 roku, na początku 2026 roku przedłużył swój kontrakt do mistrzostw Europy 2028. Umowa gwarantuje mu zarobki rzędu około 5,9 miliona euro rocznie. Euro odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

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Niemiecki szkoleniowiec zapytany wprost, czy zostanie z drużyną po MŚ, odpowiedział: „kontrakt obowiązuje do czasu domowych mistrzostw Europy”.

- Nie mogę się tego doczekać, choć obecnie trudno jest patrzeć tak daleko w przyszłość. Będziemy musieli czekać cztery lata, aby ponownie zakwalifikować się do mistrzostw świata. Półfinał to już samo w sobie osiągnięcie. Wiele potęg piłkarskich odpada z turnieju przed tą fazą – selekcjonera zacytował Sky Sports.

W niedzielnym finale mistrzostw świata w 2026 roku Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 19 lipca w Nowym Jorku/East Rutherford. Anglia dzień wcześniej zagra o trzecie miejsce w Miami z Francją.

KN, PAP