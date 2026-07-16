Katastrofa i upokorzenie. Media we Francji i Anglii surowe dla swoich reprezentacji

Francuzi rywalizowali z Hiszpanią i przegrali 0:2, natomiast Anglia zmierzyła się z Argentyną i uległa 1:2. Mimo że rywale byli z najwyższej półki - odpowiednio mistrz Europy i mistrz świata, to w krajach przegranych panuje duże rozgoryczenie. I nie chodzi jedynie o wynik końcowy, ale o styl prezentowany na boisku.

"Le Parisien" napisał wprost, że "Trójkolorowi" zostali oszołomieni, przytłoczeni i dostali srogą lekcję od Hiszpanów. Mało tego, można odnieść wrażenie, że panująca tam narracja jest aż nadto zbyt surowa względem wicemistrzów świata.

"Wracajmy do domu, mundial prawie się zakończył. Można wrócić do krzyżówek i innych codziennych zajęć" - czytamy, tak jakby Francuzi stracili szansę na wyjście z grupy.

Jeszcze mocniej o postawie Francji rozpisało się "L'Equipe". Tam dowiadujemy się o katastrofie.

"Katastrofa w Dallas. Francja została zdeklasowana przez Hiszpanię i przegrała w półfinale mistrzostw świata" - grzmią dziennikarze.

Francja, która imponowała grą na wcześniejszym etapie turnieju, teraz sama otrzymała lekcję futbolu.

"Hiszpania to w tym momencie najlepsza drużyna świata. W każdej akcji mieli przewagę liczebną" - przyznał Emmanuel Petit, mistrz świata z 1998 roku, obecnie ekspert.

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A co słychać u Anglików? Tutaj podobnie. "Synowie Albionu" byli jeszcze bliżej awansu, ponieważ objęli prowadzenie w 55. minucie. W końcówce dali się jednak stłamsić Argentynie, chociaż według brytyjskich mediów, to sami piłkarze "Trzech Lwów" zgotowali sobie ten los. Mowa o bardzo defensywnej taktyce Thomasa Tuchela.

Dziennikarz Daniel Storey nie gryzie się w język.

"Thomas Tuchel powinien zostać zwolniony za tchórzostwo. W domach i pubach w całej Anglii ludzie patrzyli na siebie i mówili, że reprezentacja cofnęła się zbyt głęboko, że pozwala Argentynie na wywieranie zbyt dużej presji. Nie trzeba było nawet uważać się za znawcę czy eksperta. Jak to możliwe, że cały kraj krzyczy do człowieka, który powinien wiedzieć najlepiej, co należy zrobić?" - pyta.

"Daily Express" pisze o agonii i ciągłym oczekiwaniu na finał mundialu - od 1966 roku. Z kolei telewizja ITV nazwała bramkę Lautaro Martineza "strzałem prosto w serce Anglii".

Winnym tej sytuacji jest Tuchel, o czym przekonuje również BBC.

"Głównym argumentem przemawiającym za Tuchelem, gdy zastępował sir Garetha Southgate’a, było przekonanie, że wygra mecze, których jego poprzednik wygrać nie potrafił. Że nie sparaliżuje go ostrożność, za którą krytykowano Southgate’a po porażkach w dwóch ostatnich finałach mistrzostw Europy. A jednak, gdy stawka była najwyższa i presja największa, Tuchel zdecydował się na taktyczny odwrót i przegrał w sposób, za który Southgate zostałby zmiażdżony krytyką" - przekazali żurnaliści.

Obie reprezentacje zagrają ze sobą w sobotę 18 lipca w meczu o 3. miejsce. Dzień później finał Hiszpania - Argentyna.

Polsat Sport/PAP