Legenda narciarstwa alpejskiego odeszła. Roland Collombin miał 75 lat

Były zawodnik odszedł po długiej chorobie nowotworowej. Rodzina opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis: "Po długiej i odważnej walce spokojnie zasnął dziś w domu, w którym się urodził, otoczony miłością bliskich, tak jak sobie tego życzył".

Pożegnanie ikony sportów zimowych



Śmierć zjazdowca odbiła się szerokim echem w Szwajcarii. Na łamach portalu blick.ch pożegnał go jego wieloletni rywal, a później przyjaciel, Bernhard Russi. Jak przyznał, próbował zadzwonić do niego jeszcze w dniu śmierci, ale Collombin nie był już w stanie odebrać telefonu.

Kilka tygodni wcześniej kontaktował się z nim także Adolf Ogi, były dyrektor szwajcarskiej federacji narciarskiej. Podczas rozmowy 17 czerwca Collombin przekazał przyjacielowi, że odchodzi i poprosił go o wygłoszenie mowy pogrzebowej. Jego ostatnia wiadomość do Ogiego brzmiała: "Bądź szczęśliwy, zamiast pogrążać się w rozpaczy".

Brawurowy styl i wielkie sukcesy na stoku



. Na stoku zawsze wybierał ekstremalną jazdę na granicy ryzyka, co chętnie łączył z rozrywkowym stylem życia. Collombin ścigał się w Pucharze Świata już jako 20-latek. W 1972 roku, jeszcze przed pierwszym pucharowym podium, sięgnął po srebrny medal igrzysk w Sapporo, przegrywając jedynie z Bernhardem Russim. To zapoczątkowało ich głośną rywalizację, która przez dwa kolejne sezony dzieliła szwajcarskich kibiców. W trakcie pucharowych występów alpejczyk zgromadził aż osiem zwycięstw, a 11 razy stawał na podium, odnosząc wszystkie te sukcesy wyłącznie w zjeździe.

W latach 1973 i 1974 wywalczył Małą Kryształową Kulę. Wyjątkowym wyczynem w jego wykonaniu był styczeń 1974 roku, kiedy wygrał cztery zjazdy z rzędu - pasmo triumfów objęło prestiżową trasę Streif w Kitzbühel, gdzie dodatkowo pobił dotychczasowy rekord przejazdu. Na stoku zawsze wybierał ekstremalną jazdę na granicy ryzyka, co chętnie łączył z rozrywkowym stylem życia. Szwajcarska prasa nazywała go "McEnroe'em narciarstwa" i pisała, że "ma w żyłach fendant" - nawiązując do popularnego w kantonie Valais białego wina i do jego zamiłowania do zabawy poza trasą.

Dramat w Val d'Isere i nowe życie poza trasą



Karierę Collombina przerwały dwa wypadki na francuskiej trasie w Val d'Isere. W 1974 roku doznał urazu kręgosłupa, który wykluczył go z całego sezonu. Rok później, próbując wrócić do ścigania, upadł w tym samym miejscu, złamał dwa kręgi i przez dwa dni był sparaliżowany. Trzy miesiące spędził w szpitalu w Bazylei; wrócił do zdrowia, ale nie na trasę. Karierę zakończył w wieku zaledwie 24 lat. Miejsce jego upadków do dziś nosi nazwę "Bosse a Collombin".

Jak podaje RTS, po rozstaniu ze sportem zajął się pracą na pastwiskach, produkcją wina oraz prowadzeniem baru "La Streif". W ostatnich latach wolny czas najchętniej spędzał na górskich wędrówkach z żoną.

Polsat Sport