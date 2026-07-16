Legenda PlusLigi opuszcza Polskę! Nowy klub już ogłosił transfer siatkarza

Jurij Gladyr (rocznik 1984) urodził się w ukraińskiej Połtawie, ale większą część swojej siatkarskiej kariery związał z Polską. W PlusLidze rozegrał szesnaście sezonów, wystąpił w 390 meczach i zdobył 3241 punktów.

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Grał w klubach AZS Politechnika Warszawska (2008-09), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2009-16), PGE Skra Bełchatów (2016-17). Kolejne sezony spędził w Turcji i we Włoszech (Fenerbahce Stambuł, Emma Villas Siena). W 2019 roku wrócił do PlusLigi i na pięć lat zasilił Jastrzębski Węgiel (2019-24). Dwa ostatnie sezony grał w drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie.

Gladyr pięć razy wywalczył mistrzostwo Polski (2016 - z ZAKSĄ, 2021, 2023, 2024 - z Jastrzębskim Węglem, 2026 - z Aluron CMC Wartą Zawiercie). Ma też w pięć srebrnych i jeden brązowy medal PlusLigi oraz dwa Puchary i dwa Superpuchary Polski. Czterokrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów - dwa razy z klubem z Jastrzębia-Zdroju (2023, 2024), dwa kolejne w barwach Jurajskich Rycerzy (2025, 2026), z którymi sięgnął również po medal Klubowych Mistrzostw Świata.

Po rozstaniu z klubem z Zawiercia, doświadczony środkowy zdecydował się również na zmianę ligi. W przyszłym sezonie zagra w Turcji, a jego nowym pracodawcą będzie Ziraat Bankkart Ankara. To aktualny mistrz Turcji, w którym w ubiegłym sezonie grał Tomasz Fornal, który dla odmiany z Ankary przeniósł się do... Zawiercia. Do Ziraatu w przyszłym sezonie dołączy natomiast inna legenda PlusLigi - rozgrywający Benjamin Toniutti.