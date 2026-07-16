Lider Górnika złamał rękę?! Niepokojące słowa trenera

Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1 w meczu o STS Superpuchar Polski. Na listę strzelców wpisali się Antoni Kozubal, Mikael Ishak oraz Pablo Rodriguez. Dla zespołu z Zabrza gola strzelił Maksym Khlan.

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Do niepokojących scen doszło tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Jarosław Kubicki doznał urazu ręki po tym, jak upadł. Mogło dojść nawet do złamania.

- Na razie nie mamy informacji o Jarku. Czekamy na wyniki rentgena, zobaczymy, czy ręka jest złamana. Wierzę, że to nie będzie tak poważne, jak wyglądało - przekazał trener Michal Gasparik na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec przyznał, że Górnik potrzebuje nowych transferów.

- Wszyscy w klubie o tym wiedzą. Dałem dziś na "szóstkę" Sadilka, a on nie czuje się tam dobrze. Grał lepiej, gdy po kontuzji Jarosława przesunęliśmy go wyżej. Potrzebujemy wzmocnień w środku pola. Jeśli wypadnie Kubicki, będziemy mieć jeszcze większe problemy - tłumaczył.

Gasparik ma powody do niepokoju, zwłaszcza że już we wtorek Górnik rozegra pierwszy mecz w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Fenerbahce.

- Oglądałem ich sparingi, wiemy jaką mają jakość i oczywiście mamy pewne obawy. Straciliśmy dziś trzy bramki. Jest to dużo, ale nie były to systemowe błędy, bardziej indywidualne - podsumował.

Górnik Zabrze, czyli jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów, rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem wicemistrza Polski jest wicemistrz Turcji, Fenerbahce Stambuł. Dzięki transmisjom w kanałach Polsat Sport kibice mogą towarzyszyć piłkarzom Górnika we wszystkich etapach kwalifikacji.

HP, Polsat Sport