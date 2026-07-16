Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty meczów - czwartek 16.07

Siatkówka

Trwa trzeci turniej interkontynentalny Ligi Narodów siatkarzy. Poszczególne reprezentacje walczą o udział w turnieju finałowym. Zobacz wyniki i skróty czwartkowych meczów.

Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z żółtym logo patrzy na siebie, jeden z nich ma na ramieniu biały ręcznik.
fot. FIVB
Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty czwartkowych meczów

Zmagania ostatniego tygodnia VNL potrwają standardowo do niedzieli, a tak naprawdę do poniedziałku, kiedy to we wczesnych godzinach porannych czasu polskiego podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z USA.

 

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Na start turnieju w Chicago Biało-Czerwoni w pięknym stylu ograli wicemistrzów świata - Bułgarów - 3:0.

 

Nasi siatkarze mają jeszcze do rozegrania mecze z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Biało-Czerwoni przed tym turniejem odnieśli sześć zwycięstw i są na dobrej drodze do awansu do turnieju finałowego, w którym wystąpi siedem najlepszych ekip oraz gospodarz - Chiny.

 

Przypomnijmy, że Polacy to ubiegłoroczni triumfatorzy Ligi Narodów.

Wyniki i skróty meczów Ligi Narodów (czwartek 16 lipca):

USA - Chiny 3:0 (25:19, 25:13, 25:20)

Belgia - Włochy 0:3 (20:25, 22:25, 22:25)

Japonia - Kanada (godz. 12:20)

Iran - Niemcy (godz. 16:30)

Serbia - Ukraina (godz. 20:00)

Chiny - Francja (godz. 23:00)

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

KP, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
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