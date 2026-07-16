Lublinianki mają nowego trenera. Czekał na to sześć lat

42-letni szkoleniowiec w lubelskim klubie pracuje od sześciu lat, będąc asystentem najpierw Krzysztofa Szewczyka, później Kowalewskiego. Jednocześnie odpowiadał za rozwój klubowej akademii prowadzącej zajęcia z młodzieżą.

Jako członek sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny miał udział w jej sukcesach - dwóch mistrzostwach i jednym wicemistrzostwie Polski oraz dojściu w minionym sezonie do ćwierćfinału Pucharu Europy.

Zanim trafił do Lublina, na poziomie ekstraklasy jako pierwszy trener prowadził zespoły VBW Gdynia (sezon 2016/17) oraz Enea AZS Poznań (2017/18 i 2018/19). Działał także w strukturach młodzieżowych kadr narodowych.

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- Mam świadomość odpowiedzialności, jaka wiąże się z tą rolą. Obecnie koncentruję się na pozyskaniu zawodniczek do zespołu w ramach możliwości finansowych, a budżet mamy relatywnie mniejszy niż rok temu. O konkretnych celach na najbliższy sezon będę mógł powiedzieć, kiedy uda nam się stworzyć kompletny zespół i będziemy też wiedzieć, jakimi argumentami dysponują inne drużyny - powiedział klubowym mediom Lebiedziński.

Nowa umowa z nim została zawarta na trzy lata.

W najbliższej edycji Lotto AZS UMCS występować będzie w Eurolidze.

Zasadniczym powodem rozwiązania kontraktu z Kowalewskim było to, że kadra mistrzowskiego zespołu praktycznie przestała istnieć, a jedyny, jak dotąd, kontrakt podpisała rozgrywająca Aleksandra Wojtala.

AB, PAP