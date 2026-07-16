Mundialowa klątwa trwa! Tradycji stanie się zadość

Piłka nożna

Nigdy w historii piłkarskich mistrzostw świata nie triumfowała reprezentacja prowadzona przez zagranicznego trenera. To nie zmieni się po trwającym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjonerami finalistów - Hiszpanów i Argentyńczyków - są ich rodacy: Luis de la Fuente i Lionel Scaloni.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych rozmawia, jeden z nich wskazuje palcem.
fot. PAP/EPA/RONALD WITTEK
Selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni oraz trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel podczas półfinału FIFA World Cup 2026.

Najbliżej uporania się z tą „klątwą” było dwóch szkoleniowców, którzy dotarli ze swoimi zespołami do finału, ale po tytuł nie sięgnęli. W 1958 roku Szwedzi na własnym terenie, ale pod wodzą Anglika George'a Raynora, awansowali do finału, w którym przegrali jednak 2:5 z Brazylią, z nastoletnim Pele w składzie. 20 lat później ten wyczyn skopiował Austriak Ernst Happel z kadrą Holandii, ale „Pomarańczowi” przegrali decydujący mecz mundialu w Argentynie z gospodarzami 1:3 po dogrywce.

 

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W półfinale w 2002 roku grał z reprezentacją Korei Płd. Holender Guus Hiddink, ale ostatecznie jego ekipa uplasowała się na czwartej pozycji. Z kolei pokonaną na tym etapie w środę Anglię (1:2 z Argentyną) prowadzi Niemiec Thomas Tuchel.

 

W 2022 roku w Katarze „tradycję” doprowadzenia do mistrzostwa świata rodzimej reprezentacji podtrzymał Scaloni, który teraz może powtórzyć sukces.

Mistrzowie świata i ich trenerzy (kolejno rok, gospodarz, nazwisko szkoleniowca):

1930, Urugwaj             Alberto Suppici (Urugwaj)
1934, Włochy              Vittorio Pozzo (Włochy)
1938, Francja             Vittorio Pozzo (Włochy)
1950, Brazylia            Juan Lopez (Urugwaj)
1954, Szwajcaria          Sepp Herberger (RFN)
1958, Szwecja             Vincente Feola (Brazylia) 
1962, Chile               Aymore Moreira (Brazylia)
1966, Anglia              Alf Ramsey (Anglia)
1970, Meksyk              Mario Zagallo (Brazylia)
1974, RFN                 Helmut Schoen (RFN)
1978, Argentyna           Cesar Luis Menotti (Argentyna)
1982, Hiszpania           Enzo Bearzot (Włochy)
1986, Meksyk              Carlos Bilardo (Argentyna)
1990, Włochy              Franz Beckenbauer (Niemcy)
1994, USA                 Carlos Alberto Perreira (Brazylia)
1998, Francja             Aime Jacquet (Francja)
2002, Japonia/Korea Płd.  Luis Felipe Scolari (Brazylia)
2006, Niemcy              Marcello Lippi (Włochy)
2010, RPA                 Vicente del Bosque (Hiszpania)
2014, Brazylia            Joachim Loew (Niemcy)
2018, Rosja               Didier Deschamps (Francja)
2022, Katar               Lionel Scaloni (Argentyna)
RM, PAP
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