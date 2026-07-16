Mundialowa klątwa trwa! Tradycji stanie się zadość

Najbliżej uporania się z tą „klątwą” było dwóch szkoleniowców, którzy dotarli ze swoimi zespołami do finału, ale po tytuł nie sięgnęli. W 1958 roku Szwedzi na własnym terenie, ale pod wodzą Anglika George'a Raynora, awansowali do finału, w którym przegrali jednak 2:5 z Brazylią, z nastoletnim Pele w składzie. 20 lat później ten wyczyn skopiował Austriak Ernst Happel z kadrą Holandii, ale „Pomarańczowi” przegrali decydujący mecz mundialu w Argentynie z gospodarzami 1:3 po dogrywce.

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W półfinale w 2002 roku grał z reprezentacją Korei Płd. Holender Guus Hiddink, ale ostatecznie jego ekipa uplasowała się na czwartej pozycji. Z kolei pokonaną na tym etapie w środę Anglię (1:2 z Argentyną) prowadzi Niemiec Thomas Tuchel.

W 2022 roku w Katarze „tradycję” doprowadzenia do mistrzostwa świata rodzimej reprezentacji podtrzymał Scaloni, który teraz może powtórzyć sukces.

Mistrzowie świata i ich trenerzy (kolejno rok, gospodarz, nazwisko szkoleniowca): 1930, Urugwaj Alberto Suppici (Urugwaj) 1934, Włochy Vittorio Pozzo (Włochy) 1938, Francja Vittorio Pozzo (Włochy) 1950, Brazylia Juan Lopez (Urugwaj) 1954, Szwajcaria Sepp Herberger (RFN) 1958, Szwecja Vincente Feola (Brazylia) 1962, Chile Aymore Moreira (Brazylia) 1966, Anglia Alf Ramsey (Anglia) 1970, Meksyk Mario Zagallo (Brazylia) 1974, RFN Helmut Schoen (RFN) 1978, Argentyna Cesar Luis Menotti (Argentyna) 1982, Hiszpania Enzo Bearzot (Włochy) 1986, Meksyk Carlos Bilardo (Argentyna) 1990, Włochy Franz Beckenbauer (Niemcy) 1994, USA Carlos Alberto Perreira (Brazylia) 1998, Francja Aime Jacquet (Francja) 2002, Japonia/Korea Płd. Luis Felipe Scolari (Brazylia) 2006, Niemcy Marcello Lippi (Włochy) 2010, RPA Vicente del Bosque (Hiszpania) 2014, Brazylia Joachim Loew (Niemcy) 2018, Rosja Didier Deschamps (Francja) 2022, Katar Lionel Scaloni (Argentyna)

RM, PAP