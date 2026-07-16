Niespodziewane wieści tuż przed finałem MŚ 2026. Yamal nie trenował z drużyną

Lamine Yamal nie może zaliczyć trwającego mundialu do udanych. 19-latek zdobył dotąd tylko jedną bramkę w meczu z Arabią Saudyjską (4:0), nie udało mu się nawet zanotować asysty. Mimo to Hiszpanie liczą na piłkarza, który ma za sobą znakomity sezon w Barcelonie.

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Przed mistrzostwami świata skrzydłowy borykał się z problemami. Mając to na uwadze, sztab hiszpańskiej kadry postanowił dać mu w czwartek odpocząć. Yamal trenował indywidualnie, tak samo jak bohater półfinałowego meczu z Francją Pedro Porro.

"Naturalnie zmęczenie zaczyna się kumulować, dlatego sztab medyczny federacji zachowuje wobec zawodnika Barcelony ogromną ostrożność. Nikt nie zamierza go do niczego zmuszać" - przekazał dziennik "Sport".

Dodano, że pomocnik wyszedł na murawę razem z resztą kolegów, ale w pewnym momencie odłączył się od grupy. "Wykonywał rozciąganie oraz indywidualne ćwiczenia" - czytamy.

Dziennikarze nie pozostawili jednak wątpliwości: Yamal będzie gotowy na starcie z Argentyną. "Jest bardzo zmotywowany i ma ogromną chęć, aby sięgnąć po tytuł mistrza świata" - podsumowano.

Finał mistrzostw świata 2026 Hiszpania - Argentyna zostanie rozegrany w niedzielę 19 lipca. Początek o godz. 21 polskiego czasu.

HP, Polsat Sport