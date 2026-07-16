Niesamowity wyczyn Argentyny w MŚ. Przeszła już do historii

Argentyńczycy pierwszy raz w historii znaleźli się w finale mistrzostw świata w 1930 roku, czyli na pierwszym w historii turnieju tej rangi. Wówczas musieli uznać wyższość Urugwaju.

Kolejne lata to wielka era "Canarinhos". Od 1950 do 1970 roku piłkarze z Kraju Kawy dochodzili do meczu o złoto aż czterokrotnie. Przegrali tylko za pierwszym razem, podobnie jak Argentyna, z Urugwajem. Przy następnych próbach pokonywali Szwecję, Czechosłowację i Włochów.

Obaj południowoamerykańscy giganci "wymieniali się", jeśli chodzi o lata świetności. Okres od 1978 do 1990 to ponownie prym Argentyny, która doczekała się upragnionego triumfu na własnym terenie, pokonując Holandię. Osiem lat później powtórzyli ten sukces w finale z RFN. Nasi zachodni sąsiedzi zrewanżowali im się na kolejnym turnieju.

Od tamtej pory nastąpił schyłek reprezentacji Argentyny, która na długie lata znalazła się w cieniu Brazylii. "Canarinhos" nawiązali do wyczynu RFN i trzykrotnie z rzędu meldowali się w finale w latach 1994-2002. Najpierw pokonali Włochów, potem przegrali z Francją, a następnie zwyciężyli Niemców.

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Wydawało się, że wyczyn Brazylii, czyli siedem finałów, będzie ciężki, wręcz niemożliwy do dogonienia przez Argentyńczyków. Dwie potęgi przez chwilę znalazły się w cieniu Urugwaju, który w 2010 roku dotarł do półfinału. Z kolei cztery lata później było najbliżej historycznego finału brazylijsko-argentyńskiego. Gospodarze ponieśli jednak pamiętną i wstydliwą porażkę w półfinale z Niemcami aż 1:7. "Albicelestes" przegrali z nimi w finale 0:1.

Marzenia o trzecim w historii złocie trzeba było odłożyć do 2022 roku. Udało się. Leo Messi i spółka nawiązali do pokolenia Diego Maradony i pokonali po karnych Francję. To jednak nie spowodowało u nich syndromu "nasycenia", czego dowodem kolejny finał na tegorocznej imprezie.

Tym samym Argentyna już siódmy raz w historii, a drugi z rzędu (nawiązując do wyczynu rodaków z lat '86 i '90) znalazła się w obsadzie najważniejszego piłkarskiego meczu świata. Przegoniła pod tym względem Włochów i zrównała się z Brazylią. Liderem pozostają Niemcy, którzy uczynili to aż ośmiokrotnie.

Do tego należy dodać, że Argentyna może zostać dopiero trzecim zespołem w historii, który obroni tytuł. Wcześniej uczynili to Włosi w latach 1934-38 oraz Brazylia w latach 1958-62. Jeżeli podopieczni Lionela Scaloniego pokonają Hiszpanię, zrównają się pod względem liczby tytułów z Niemcami i Włochami.

Finaliści MŚ (liczba finałów, bilans):

1. Niemcy 8 (4-4)

2. Brazylia 7 (5-2)

Argentyna 7* (3-3)

4. Włochy 6 (4-2)

5. Francja 4 (2-2)

6. Holandia 3 (0-3)

7. Urugwaj 2 (2-0)

Hiszpania 2* (1-0)

Czechosłowacja 2 (0-2)

Węgry 2 (0-2)

9. Anglia 1 (1-0)

Chorwacja 1 (0-1)

Szwecja 1 (0-1)

*finaliści tegorocznego mundialu

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