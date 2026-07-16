Niewypał transferowy odchodzi z Widzewa. Zapłacili za niego fortunę

Osman Bukari został piłkarzem Widzewa w styczniu, kiedy wykupiono go z amerykańskiego Austin FC za 5,5 mln euro. 27-latek nie podbił jednak polskich boisk. Łącznie rozegrał dla łódzkiego klubu zaledwie osiem meczów, w których nie udało mu się strzelić gola ani nawet zanotować asysty.

ZOBACZ TAKŻE: To z nimi zagra GKS Katowice w walce o LK! Dobre wspomnienia polskich kibiców

Widzew poinformował w czwartek wieczorem, że Ghańczyk opuszcza zespół. Najbliższy sezon spędzi w drużynie Crvenej zvezdy.

"Piłkarz będzie miał okazję odbudować formę w miejscu, gdzie radził sobie świetnie - w aktualnym mistrzu Serbii, który walczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Życzymy powodzenia" - przekazano, dodając, że wypożyczenie zawiera opcję wykupu.

Dla Bukariego będzie to powrót do serbskiego zespołu po dwóch latach przerwy. W 2024 roku został wykupiony z niego przez Austin FC za aż siedem mln euro. Łącznie dla Crvenej rozegrał 78 meczów, w których strzelił 25 goli i zanotował 20 asyst.

HP, Polsat Sport