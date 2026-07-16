Nowy klub gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski! Spotka tam trenera, z którym niedawno pracowała

Aleksandra Szczygłowska, po zakończeniu pięcioletniej współpracy z Developresem Rzeszów, w przyszłym sezonie przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. O tym, że zagra w League One Volleyball, poinformowano oficjalnie już 11 czerwca. Wówczas nie było jednak wiadomo, w jakiej drużynie będzie występowała.

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Teraz stało się jasne, że polska libero wzmocni drużynę LOVB Minnesota. Spotka się tam z trenerem, z którym współpracowała jeszcze kilka miesięcy temu. Cesar Hernandez Gonzalez w ubiegłym sezonie prowadził rzeszowski Developres, ale w lutym klub rozstał się z Hiszpanem po porażce w Pucharze Polski.

Szczygłowska (rocznik 1998) w swej karierze grała m.in. w Budowlanych Toruń (2017-18), UNI Opole (2018-20), BKS Stal Bielsko-Biała (2020-21) i Developresie Rzeszów (2021-26). Z rzeszowską drużyną osiągnęła największe sukcesy - wywalczyła mistrzostwo (2025) i cztery srebrne medale mistrzostw Polski, a także dwa Puchary Polski i Superpuchary. Teraz zdecydowała się na pierwszy zagraniczny transfer.

Od kilku lat jest czołową siatkarką reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła trzy brązowe medale Ligi Narodów, grała też na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W obecnym sezonie pełni w kadrze rolę kapitan.