Pierwsze medale na mistrzostwach Polski przyznane! Przed nami ostatnie emocje
Trwają 100. Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Znamy już triumfatorów w rywalizacjach deblistek i deblistów. Ponadto wiemy. kto zagra w finałach zmagań singlistek i singlistów.
Piotr Matuszewski/Szymon Walków - Miłosz Sroka/Borys Zgoła. Skrót meczu
Piotr Matuszewski i Szymon Walków: Kontrolowaliśmy każdy mecz od początku do końca
Zuzanna Pawlikowska: Jestem zadowolona z tego meczu
Amelia Paszun - Zuzanna Pawlikowska. Skrót meczu
Marcel Zieliński: To był bardzo intensywny mecz
Marcel Zieliński - Kacper Szymkowiak. Skrót meczu
W rywalizacji deblistek najlepsza okazała się para Oriana Gniewkowska/Sara Husar, która w wielki finale rozprawiła się z duetem Nadia Affelt/Barbara Straszewska. Wyrównane starcie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:4, 10:7.
ZOBACZ TAKŻE: Wiemy, kiedy Chwalińska powróci na kort! Trener zdradził datę
Zdecydowanie bardziej jednostronny był finał zmagań deblistów. Bez większych problemów szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Piotr Matuszewski i Szymon Walków. Wyższość rywali po dwóch setach (1:6, 2:6) musieli uznać Miłosz Sroka i Borys Zgoła.
W piątek 17 lipca odbędą się natomiast finały w turniejach singlistek i singlistów. Wśród pań o trofeum powalczą Weronika Ewald i Zuzanna Pawlikowska, a w rywalizacji panów - Marcel Zieliński i Kacper Knitter.
Transmisje z 100. Narodowych Mistrzostw Polski na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl