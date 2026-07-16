Pierwsze medale na mistrzostwach Polski przyznane! Przed nami ostatnie emocje

Tenis

Trwają 100. Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Znamy już triumfatorów w rywalizacjach deblistek i deblistów. Ponadto wiemy. kto zagra w finałach zmagań singlistek i singlistów.

Pierwsze medale na mistrzostwach Polski przyznane! Przed nami ostatnie emocje
fot. Polsat Sport
Piotr Matuszewski i Szymon Walków zwyciężyli w deblu

W rywalizacji deblistek najlepsza okazała się para Oriana Gniewkowska/Sara Husar, która w wielki finale rozprawiła się z duetem Nadia Affelt/Barbara Straszewska. Wyrównane starcie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:4, 10:7.

 

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Zdecydowanie bardziej jednostronny był finał zmagań deblistów. Bez większych problemów szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Piotr Matuszewski i Szymon Walków. Wyższość rywali po dwóch setach (1:6, 2:6) musieli uznać Miłosz Sroka i Borys Zgoła. 

 

W piątek 17 lipca odbędą się natomiast finały w turniejach singlistek i singlistów. Wśród pań o trofeum powalczą Weronika Ewald i Zuzanna Pawlikowska, a w rywalizacji panów - Marcel Zieliński i Kacper Knitter.

 

Transmisje z 100. Narodowych Mistrzostw Polski na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
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INNETENIS
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