Po tych słowach argentyńscy kibice są wściekli. Chodzi o wywiad gwiazdora

Przy okazji półfinałowego spotkania pomiędzy Argentyną i Anglią (2:1) odżyła sprawa argentyńskich roszczeń do archipelagu, nazywanego w Argentynie Malwinami, a w Wielkiej Brytanii - Falklandami.

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"I choć historia jest nauczycielką życia warto pamiętać o fundamentalnych wartościach sportu, bo przecież jeżeli chodzi o rywalizację obu państw na mundialach ikonicznych momentów nie brakowało" - pisał Adam Łuczka z Polsatu Sport.

Tuż po zakończeniu spotkania bramkarz Aston Villi Emiliano Martinez został zapytany, czy historia Falklandów była dla niego dodatkową motywacją?

- Nie, to nie miało znaczenia. To jest przeszłość, nie było mnie wtedy jeszcze nawet na świecie - powiedział.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję kibiców, którzy dotkliwie skrytykowali 33-latka. Nie mieli wątpliwości, że było to skandaliczne zachowanie. Uważali, że bramkarz nie przemyślał tego, co powiedział.

Niedługo wcześniej Lisandro Martinez i Giovani Lo Celso trzymali transparent z kontrowersyjnym napisem, uśmiechając się i machając do kibiców na trybunach. "Malwiny są argentyńskie" - można było przeczytać.

Argentyński dziennikarz Nicolas Rotnitzsky wytłumaczył zachowanie piłkarzy.

"To część argentyńskiej kultury. Tu nie chodzi o nienawiść. To ważne dla budowania naszej tożsamości wokół tego, co stało się z Malwinami. Chodzi o to, kim jesteśmy" - przyznał.

HP, Polsat Sport