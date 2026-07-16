Polacy wywalczyli utrzymanie

Najlepszymi zawodnikami w spotkaniu z Czechami byli Zoran Milicić (grający na co dzień w Niemczech), syn trenera seniorskiej kadry Igora Milicicia - uzyskał 20 punktów, miał pięć zbiórek i pięć asyst oraz Iwo Baganc (NCAA), który miał double-double - 19 pkt i 10 zbiórek. Mistrz Polski z Legią Warszawa Błażej Czapla dodał 16 pkt i siedem asyst.

Polacy, którzy prowadzili nawet różnicą 22 pkt, wygrali walkę pod tablicami aż 54:40 i mieli 23 asysty, przy 16 podaniach Czechów.

W Lublanie Biało-Czerwoni, podopieczni trenera Andrzeja Adamka, przegrali wcześniej w silnej grupie B kolejno z Serbią (67:84), Łotwą (68:77) i Litwą (67:112), co spowodowało, że w 1/16 finału trafili na niepokonaną Francję, lidera tabeli gr. A i po wyrównanej walce musieli uznać wyższość rywala (79:90).

Pierwszymi przeciwnikami Polaków w meczach o miejsca 9-12 będą przegrani z wieczornej pary Litwa (sensacyjnie uległa Turcji w 1/16 finału 61:67) - Belgia. Spotkanie odbędzie się w sobotę, a w niedzielę odbędą się ostatnie mecze turnieju, w tym o medale.

Polacy przed rokiem w Heraklionie na Krecie byli na 10. miejscu, a w 2024 r. w Gdyni zajęli ósmą lokatę wśród 16 reprezentacji U-20.