Polscy siatkarze poznali kolejnego rywala! Z nimi zagrają o finał

3:0 z Islandią, 3:0 ze Słowenią, 3:1 z Turcją, 3:1 z Włochami, 3:0 z Finlandią, 3:0 z Grecją i 3:0 z Serbią. Siedem meczów, siedem zwycięstw, komplet 21 punktów, bilans setów 21-2. Polscy siatkarze w kapitalnym stylu przeszli fazę grupową mistrzostw Europy U18.

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Impreza, która jest rozgrywana w dniach 7-18 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina, wkroczyła teraz w fazę półfinałów. Na placu boju pozostały cztery drużyny - po dwie najlepsze z każdej z grup. Polacy zmierzą się z reprezentacją Bułgarii, która zajęła drugie miejsce w grupie II z bilansem meczów 5-2; zwycięzcy tej grupy - Francuzi, w walce o finał zagrają z drugim zespołem z grupy I, czyli reprezentacją Italii.

Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w piątek. Na sobotę zaplanowano mecz o brązowy medal oraz finał siatkarskich ME U18.

Poprzedni turniej o mistrzostwo Europy U18 siatkarzy rozegrano w Bułgarii w 2024 roku. Wygrała reprezentacja Francji, pokonując w finale Włochów. Polska zajęła wówczas trzecie miejsce. Reprezentacja Polski w historii tych rozgrywek wywalczyła dziesięć medali. Dwukrotnie sięgnęła po złoto (2005, 2015), czterokrotnie po srebro (2001, 2003, 2007, 2013) i czterokrotnie po brąz (1995, 1997, 2020, 2024).

Półfinały ME U18 siatkarzy 2026:

2026-07-17: Polska – Bułgaria (piątek, godzina 17.00)

2026-07-17: Francja – Włochy (piątek, godzina 19.30).

MISTRZOSTWA EUROPY U18 SIATKARZY - WYNIKI I TABELE