Polskie zespoły poznały rywali z Pucharze Europy FIBA
Wicemistrz Polski Orlen Zastal Zielona Góra oraz King Szczecin poznały rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA koszykarzy 2026/27. Zagra też w nim brązowy medalista kraju zespół Dzików Warszawa w przypadku braku awansu z kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA.
Losowanie ośmiu sześciozespołowych grup odbyło się w Monachium.
21 klubów trafi do PE FIBA przy braku awansu do Ligi Mistrzów, a trzy z kwalifikacji PE (w tym gronie nie ma polskiego zespołu).
Rozgrywki rozpoczną się 7 października.
Grupy PE FIBA z polskimi zespołami (* oznaczone drużyny, które wcześniej wystąpią w kwalifikacjach LM FIBA i nie zdołają ich przebrnąć):
gr. B: Orlen Zastal Zielona Góra, Patrioti Levice* (Słowacja), BC Ostenda (Belgia), Szolnoki Olajbanyasz (Węgry), FIATC Girona (Hiszpania) oraz zwycięzca kwalifikacji (KB Peja/Dinamo Bukareszt)
gr. D: King Szczecin, Keravnos BC Nikozja (Cypr), Rasta Vechta* (Niemcy), Sluc Nancy Basket (Francja), Nitra Blue Wings (Słowacja), BC Wiedeń* (Austria)
gr. E: Dziki Warszawa*, Petrolina AEK Larnaka* (Cypr), Wuerzburg Baskets* (Niemcy), Tartu Ulikool M&M (Estonia), Iraklis Saloniki (Grecja), MZT Skopje Aerodrom (Macedonia)Przejdź na Polsatsport.pl