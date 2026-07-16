Polskie zespoły poznały rywali z Pucharze Europy FIBA

Koszykówka

Wicemistrz Polski Orlen Zastal Zielona Góra oraz King Szczecin poznały rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA koszykarzy 2026/27. Zagra też w nim brązowy medalista kraju zespół Dzików Warszawa w przypadku braku awansu z kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA.

Koszykarz w zielonej koszulce próbuje rzucić piłkę do kosza, broniony przez dwóch zawodników w białych strojach.
fot. PAP
Losowanie grup PE FIBA z udziałem Orlenu Zastalu Zielona Góra, Kinga Szczecin i Dzikich Warszawa

Losowanie ośmiu sześciozespołowych grup odbyło się w Monachium.

 

21 klubów trafi do PE FIBA przy braku awansu do Ligi Mistrzów, a trzy z kwalifikacji PE (w tym gronie nie ma polskiego zespołu).

Rozgrywki rozpoczną się 7 października.

 

Grupy PE FIBA z polskimi zespołami (* oznaczone drużyny, które wcześniej wystąpią w kwalifikacjach LM FIBA i nie zdołają ich przebrnąć):

 

gr. B: Orlen Zastal Zielona Góra, Patrioti Levice* (Słowacja), BC Ostenda (Belgia), Szolnoki Olajbanyasz (Węgry), FIATC Girona (Hiszpania) oraz zwycięzca kwalifikacji (KB Peja/Dinamo Bukareszt)

 

gr. D: King Szczecin, Keravnos BC Nikozja (Cypr), Rasta Vechta* (Niemcy), Sluc Nancy Basket (Francja), Nitra Blue Wings (Słowacja), BC Wiedeń* (Austria)

 

gr. E: Dziki Warszawa*, Petrolina AEK Larnaka* (Cypr), Wuerzburg Baskets* (Niemcy), Tartu Ulikool M&M (Estonia), Iraklis Saloniki (Grecja), MZT Skopje Aerodrom (Macedonia)

KN, PAP
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