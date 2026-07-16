Polskie zespoły poznały rywali z Pucharze Europy FIBA

Losowanie ośmiu sześciozespołowych grup odbyło się w Monachium.

21 klubów trafi do PE FIBA przy braku awansu do Ligi Mistrzów, a trzy z kwalifikacji PE (w tym gronie nie ma polskiego zespołu).

Rozgrywki rozpoczną się 7 października.

Grupy PE FIBA z polskimi zespołami (* oznaczone drużyny, które wcześniej wystąpią w kwalifikacjach LM FIBA i nie zdołają ich przebrnąć):

gr. B: Orlen Zastal Zielona Góra, Patrioti Levice* (Słowacja), BC Ostenda (Belgia), Szolnoki Olajbanyasz (Węgry), FIATC Girona (Hiszpania) oraz zwycięzca kwalifikacji (KB Peja/Dinamo Bukareszt)

gr. D: King Szczecin, Keravnos BC Nikozja (Cypr), Rasta Vechta* (Niemcy), Sluc Nancy Basket (Francja), Nitra Blue Wings (Słowacja), BC Wiedeń* (Austria)

gr. E: Dziki Warszawa*, Petrolina AEK Larnaka* (Cypr), Wuerzburg Baskets* (Niemcy), Tartu Ulikool M&M (Estonia), Iraklis Saloniki (Grecja), MZT Skopje Aerodrom (Macedonia)

KN, PAP