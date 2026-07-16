Polskie zespoły poznały rywali z Pucharze Europy koszykarek

Koszykówka

Dwa polskie zespoły: brązowy medalista KSSSE Enea Gorzów Wlkp. oraz 1 KS Ślęza Wrocław poznały grupowych rywali w Pucharze Europy koszykarek w sezonie 2026/27. Wymagających przeciwników będzie miała Ślęza, która zagra m.in. z obrońcą trofeum CIMSA CBK Mersin.

Dwie koszykarki rywalizujące o piłkę na boisku do koszykówki. Jedna zawodniczka w czerwonym stroju próbuje kozłować, druga w białym stroju z numerem 15 stara się ją zatrzymać.
fot. PAP
Ślęza Wrocław i Gorzów Wlkp. poznały rywalki w Pucharze Europy

Rywalkami Wrocławianek będzie także w gr. D były euroligowy klub Olympiakos Pireus oraz zespół z kwalifikacji. Również przed rokiem Ślęza trafiła w fazie grupowej na zdobywcę pucharu - ESBVA Villeneuve d'Ascq Lille Metropole.

 

Losowanie 12 czterozespołowych grup odbyło się w Monachium. Wszystkie polskie drużyny znalazły się w gronie 39 ekip, które zostały zakwalifikowane do fazy grupowej. Po raz czwarty nie będzie podziału na dwie konferencje w PE ze względu na kryterium geograficzne. W rywalizacji wystartuje 48 drużyn.

 

Do 39 zespołów dołączą cztery drużyny, które przegrają kwalifikacje do Euroligi koszykarek (w tym gronie może być ENEA AZS Politechnika Poznań) oraz pięć z kwalifikacji PE (w tym gronie nie ma polskiej drużyny). Jeśli Poznanianki nie zdołają awansować do Euroligi to mogą trafić do grupy H lub I PE w zależności od tego, czy odpadną w półfinale czy finale walki o Euroligę w swojej stawce.

 

W minionych rozgrywkach PE w fazie grupowej odpadł Enea AZS AJP Gorzów Wlkp., w 1/16 finału walkę zakończyły koszykarki VBW Gdynia (trafiły tam po odpadnięciu z I etapu Euroligi) oraz 1KS Ślęzy Wrocław. W 1/8 finału pożegnały się z przygodą pucharową zawodniczki MB Zagłębia Sosnowiec, zaś Lotto AZS UMCS Lublin odpadły w ćwierćfinale z BLMA Montpellier (porażka we Francji 43:67 i wygrana w domu 82:78).

 

W finale PE CIMSA Mersin była minimalnie lepsza w dwumeczu od greckiego Athinaikosu (wygrana 85:80 w Grecji i porażka w Turcji 75:77).

 

Faza grupowa rywalizacji PE 2026/27 rozpocznie się 15 października.

 

Grupy PE z polskimi zespołami:

 

gr. D: 1KS Ślęza Wrocław, CIMSA CBK Mersin, Olynpiakos Pireus, zwycięzca kwalifikacji 1 (BAXI Ferol/BC Beroe Stara Zagora)

gr. J: KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp., BLMA Montpellier (Francja), Duran Maquinaria Ensino (Hiszpania), Panserraikos Seres (Grecja)

KN, PAP
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