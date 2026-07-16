Reprezentant Polski nie ma wątpliwości. "Naszym celem jest Liga Europy"

Na wstępie chciałbym zapytać o zdrowie po tych problemach, z którymi zmagał się pan pod koniec zeszłego sezonu.



Tak naprawdę to byłem dostępny na ostatnich kilka spotkań, bo przed nami były duże cele i chciałem pomóc drużynie na tyle, ile mogłem. Teraz już jest wszystko w porządku, cieszę się, że mogę rozpocząć z drużyną cały okres przygotowawczy, bo jest on dość długi i możemy się dobrze przygotować do sezonu. Od początku ważne mecze przed nami, także cieszę się, że jestem w pełni zdrowy.



Widać, że z dużym optymizmem przystępuje pan do nowego sezonu, gdzie czeka was gra na trzech frontach: liga, krajowy puchar i walka o awans do europejskich pucharów. I tutaj są dwie możliwości. Ta lepsza to oczywiście gra w Lidze Europy, a ta trochę sportowo gorsza, to rywalizacja w Lidze Konferencji. Jaki będzie ten sezon?



Granie na trzy frontach to jest to, co nas interesuje. Klub ma doświadczenie w tych ostatnich sezonach. Także bardzo im na tym zależy, mi personalnie również, bo w tamtym roku mogłem zagrać tylko w dwóch meczach, a tak naprawdę ta cała droga jest czymś fajnym i liczę na to, że uda nam się to osiągnąć. Naszym celem jest Liga Europy. Na pewno będzie to cięższe do zrealizowania, ale my w to wierzymy. Uważam, że może w chwili obecnej jeszcze nie mamy mega szerokiego składu, ale uważam, że w tym zespole jest jakość i widzę też, jak pracujemy, jak ciężko trenujemy i jestem pozytywnie nastawiony.



Do awansu do fazy ligowej rozgrywek Ligi Europy dzielą was cztery mecze, natomiast nadal nie wiadomo na kogo traficie w eliminacjach. Jedno jest pewne: rywal będzie z wyższej półki. Ma pan jakiegoś swojego wymarzonego przeciwnika z tych, którzy są dostępni w trzeciej rundzie?



Tak naprawdę nie mam, ale było trochę śmiechu, że moglibyśmy trafić na Bartka Mazurka, który przeszedł do Red Bulla, ale myślę, że każda z tych drużyn będzie naprawdę wymagającym zespołem. Wydaje mi się, że mamy to doświadczenie z ostatnich lat, czy to z Fiorentiną, czy jeszcze dwa lata wcześniej z Betisem. Wiadomo, że te zespoły na papierze są bardzo mocne, ale tutaj na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Ktokolwiek to będzie, z wiarą wyjdziemy, żeby te mecze wygrać, bo na pewno Liga Europy to byłoby coś wspaniałego dla klubu, kolejny etap, kolejny duży krok. Gramy na trzech frontach i każda z tych drużyn, którą wylosujemy będzie dla nas na pewno bardzo ważna.



To jest dopiero początek przygotowań i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wasza kadra nie jest kompletna. Odeszło wielu zawodników, w ich miejsce przyszli i jeszcze przyjdą nowi gracze. Nie możemy w tym momencie mówić o tym, jak personalnie będzie wyglądała Jagiellonia w nadchodzącym sezonie, ale bez względu na te wszelkie zmiany kadrowe, to styl gry Jagiellonii powinien być taki sam. W klubie został trener Adrian Siemieniec, więc wie pan, czego można się spodziewać po waszej grze.



Wydaje mi się, że nasz sztab szkoleniowy ma coś takiego, że chce rozwijać nasz system gry. Także każdy z nas łapie coraz więcej tych rzeczy, żeby być coraz bardziej nieprzewidywalnym dla przeciwnika, bo przez pewien okres mówiło się, że można było Jagiellonię rozczytać. Dlatego z każdą kolejną rundą staramy się rozwijać coś nowego i wydaje mi się, że sztab przygotował wiele ciekawych rzeczy. Myślę, że czymś zaskoczymy. Trener i cały sztab został, także jesteśmy z tego zadowoleni i klub się rozwija. Przyszły nowe osoby, odszedł dyrektor Łukasz Masłowski, ale mamy jego następcę i ten sztab się powiększa, więc liczę, że klub wykona kolejny krok do przodu.



Czy Jagiellonia może grać inaczej? Nie ma już w Białymstoku choćby Afimico Pululu.



Myślę, że ciężko będzie zastąpić Pululu jeden do jednego, bo był to zawodnik, który na pewno tutaj w ostatnich latach zostawił po sobie duży ślad i dużo osiągnął. Ale wierzymy, że też zawodnicy, których mamy, bo jest "Dimir" Rallis, jest Youssuf Sylla, którzy też mocno pracują od początku sezonu i też pokazują, że stać ich na wiele, ale ktokolwiek przyjdzie, to rywalizacja będzie mocna i tutaj chłopaki dadzą dużo.



Ma pan duże doświadczenie zdobyte na międzynarodowych boiskach w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Anglii i to jest na pewno duży plus. Co może pan dać Jagielloni, będąc w zdrowym w stu procentach?



Na pewno oczekuję, że ten sezon będzie dużo lepszy w moim wykonaniu niż poprzedni. Wiadomo, że miałem dużo problemów zdrowotnych, ale ja jestem bardzo ambitnym gościem, więc moja poprzeczka jest dla mnie zawieszona wysoko. Chcę dać drużynie asysty, bramki i wiem, że jestem w stanie to zrobić. Takie są moje cele i to na każdym froncie. Doświadczenie to jedno, ale uważam również, że dużo będzie też ode mnie zależeć i ja bardzo tego chcę, żeby tutaj zostawić też swój ślad w tej drużynie.