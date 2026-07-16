Reprezentant Polski zabrał głos! Co ze zdrowiem siatkarza?

Siatkówka

Jakub Kochanowski opublikował post w mediach społecznościowych, odnosząc się do swojej sytuacji zdrowotnej. "Od początku sezonu kadrowego walczymy z bólem kolana, rehabilitacja na razie przebiega wolniej niż zakładaliśmy" - napisał siatkarz.

Reprezentant Polski zabrał głos! Co ze zdrowiem siatkarza?
fot. Cyfrasport
Kiedy Jakub Kochanowski wróci do gry?

Kochanowski w tym sezonie nie był w stanie pomóc reprezentacji Polski na międzynarodowej arenie. Już jakiś czas temu na sytuacji zdrowotnej środkowego w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport wypowiedział się Nikola Grbić.

 

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- "Kochan" robi swoje. Mam nadzieję, że będzie wracał do skoków. Oczywiście, jeszcze nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że wróci na czas - powiedział szkoleniowiec.

 

Teraz głos postanowił zabrać sam Kochanowski. Zawodnik opublikował post na swoim koncie na Instagramie.

 

"Pewnie Wam nie umknęło, że nie jestem w stanie na razie pomóc chłopakom na boisku. Od początku sezonu kadrowego walczymy z bólem kolana, rehabilitacja na razie przebiega wolniej niż zakładaliśmy. Po powrocie z Chicago do Polski spróbuję zrobić mały zabieg, (nie operację ani nic takiego) który może przynieść fajne rezultaty i mam nadzieję, że po kilku dniach będę powoli wracał do treningów. A do tego czasu podaję piłki, noszę ręczniki i takie tam. Trzymajcie kciuki za chłopaków i za mnie" - można przeczytać.

 

 

 

 

Siatkarska reprezentacja Polski obecnie bierze udział w turnieju Ligi Narodów w Chicago. Przed Biało-Czerwonymi jeszcze mecze z Brazylijczykami (18.07, godzina 3:00), Francuzami (18.07, godzina 23:00) i Amerykanami (20.07, godzina 3:00).

 

Transmisje z meczów siatkarskiej Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

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