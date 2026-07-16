Selekcjoner Argentyny nie ma wątpliwości! "Jesteśmy wyjątkowi i to nie jest arogancja"

W ćwierćfinale "Albicelestes" awansowali po odrobieniu w końcówce dwubramkowej straty z Egiptem (3:2), w środę natomiast przegrywali z Anglią 0:1 i ponownie jeszcze przed dogrywką rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść.

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– Nie mam słów. To, co pokazują piłkarze, robi wrażenie. Jesteśmy wyjątkowi, i to nie jest arogancja – zaznaczył Scaloni.

Podziękował też publiczności za wspieranie jego zespołu do końca. - Z całego serca... Ci ludzie ponieśli nas dziś do zwycięstwa. To wielkie szczęście dla tego narodu, tego kraju - podkreślił.

Niedzielny finał będzie starciem mistrzów Europy z mistrzami Ameryki Południowej. Hiszpanie we wtorek pokonali w półfinale Francję 2:0.

– Będziemy starali się wygrać, damy z siebie wszystko, ale i tak czeka nas trudne zadanie – przestrzegł selekcjoner „Albicelestes”.

Anglia ma szansę zająć trzecie miejsce w tym turnieju - w sobotę zagra z Francją - chociaż ambicje „Trzech Lwów” były większe.

– Rozgrywaliśmy dobry mecz, przez jego większość. Gdy strzeliliśmy na 1:0, próbowaliśmy już tylko utrzymać ten wynik. Na tym poziomie to za mało. Jestem rozczarowany, bo tak ciężko pracowaliśmy, żeby się tu znaleźć, drużyna wycisnęła z siebie ostatnie krople potu, krwi, łez, wszystkiego – ubolewał kapitan Harry Kane.

Spytany o strategię na ten mecz selekcjoner Thomas Tuchel bronił swoich decyzji.

– Niczego nie żałuję. Drużyna dała z siebie wszystko. Byliśmy bardzo, bardzo blisko szczęścia. Moim zdaniem, zasłużyliśmy na to, żeby utrzymać to 1:0 do końca. Rozgrywaliśmy jeden z naszych najlepszych meczów, może i najlepszy w tych okolicznościach. Nie udało nam się tego „zamknąć”. Jesteśmy rozczarowani. Staliśmy się trochę zbyt pasywni po zdobyciu gola. Pozwoliliśmy rywalom stworzyć wiele okazji i nie potrafiliśmy odzyskać kontroli nad piłką. Oczywiście, odpowiedzialność ponosi trener. Łatwo wytyka się błędy, gdy coś idzie nie tak – analizował niemiecki szkoleniowiec.

Anglia zmierzy się z Francją w sobotę na przedmieściach Miami o godzinie 23.00 czasu polskiego. Finał rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 21.00 w East Rutherford koło Nowego Jorku.

RM, PAP