Skandal po meczu Anglia - Argentyna! Piłkarze wnieśli zakazany baner na boisko

Piłka nożna

Reprezentacja Argentyny odwróciła losy meczu 1/2 finału mistrzostw świata przeciwko Anglii, strzelając w końcówce dwa gole i wygrywając ostatecznie mecz wynikiem 2:1. Po meczu nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ świętujący zwycięstwo "Albicelestes" wnieśli na murawę polityczny baner, za który mogą otrzymać od FIFA karę.

Piłkarze na murawie stadionu przed liczną publicznością na trybunach.
fot. PAP/EPA
Piłkarze Argentyny świętują awans do finału mundialu po zwycięstwie nad Anglią

Od początku meczu Argentyny z Anglią na boisku nie brakowało ostrej walki i wzajemnych prowokacji. Gra była często przerywana i tak naprawdę dopiero druga połowa przyniosła więcej składnych akcji i efektownej gry w piłkę. W 55. minucie Anglicy wyszli na prowadzenie, po pięknej akcji prawą stroną boiska, w wyniku której Morgan Rogers podał piłkę do Anthony'ego Gordona, a ten pokonał bezradnego Emiliano Martineza.

 

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Wydawało się więc, że "Synowie Albionu" mają finał mundialu na wyciągnięcie ręki, ale ich przejście do głębokiej defensywy spowodowało coraz śmielsze i lepiej zawiązane akcje Argentyńczyków, udokumentowane ostatecznie golami Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza, kolejno w 85. i 92. minucie gry. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1, wobec czego to "Albicelestes" wywalczyli sobie przepustkę do wielkiego finału.

 

Po meczu na murawie nie brakowało kontrowersji. Jeżeli chodzi o Anglików, to poważną rysę na swoim świetnym występie na mundialu pozostawił Jude Bellingham, który nie utrzymał nerwów na wodzy i z niejasnych przyczyn uderzył jednego ze świętujących rywali. Z kolei Argentyńczycy wnieśli na murawę baner o charakterze politycznym, nawiązujący do wojny o Falklandy lub też wojny o Malwiny. Są to nazwy tego samego konfliktu zbrojnego pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną z 1982 roku, o położone na południowym Atlantyku wyspy zwane przez jedną stronę Falklandami, a przez drugą Malwinami.

 

"Las Malivanas son Argentinas", czyli "Malwiny należą do Argentyny" - to właśnie napis, który widniał na wniesionym przez podopiecznych Lionela Scaloniego banerze. W rzeczywistości w wyniku trwającego od 2 kwietnia do 20 czerwca 1982 roku konfliktu, Falklandy pozostały we władaniu Wielkiej Brytanii, a rządząca Argentyną junta wojskowa upadła, jednak wydarzenie to nadal stanowi zadrę w relacjach obu państw.

 

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Można się spodziewać, że FIFA nie pozostanie obojętna na incydent mający miejsce na płycie stadionu w Atlancie. Dziennikarz BBC Sport Adwaidh Rajan, który szeroko opisał całe zdarzenie, przekazał nawet, że: "organ zarządzający światowym futbolem już stwierdził, że gest ten naruszył zasady dotyczące działań politycznych i wykroczeń zespołowych". W 2014 roku, przed meczem towarzyskim ze Słowenią, Argentyńczycy zaprezentowali już transparent o podobnej treści, ściągając na siebie wówczas karę finansową wynoszącą około 20 tysięcy funtów.

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