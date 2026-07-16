Skandal po meczu Anglia - Argentyna! Piłkarze wnieśli zakazany baner na boisko

Od początku meczu Argentyny z Anglią na boisku nie brakowało ostrej walki i wzajemnych prowokacji. Gra była często przerywana i tak naprawdę dopiero druga połowa przyniosła więcej składnych akcji i efektownej gry w piłkę. W 55. minucie Anglicy wyszli na prowadzenie, po pięknej akcji prawą stroną boiska, w wyniku której Morgan Rogers podał piłkę do Anthony'ego Gordona, a ten pokonał bezradnego Emiliano Martineza.

ZOBACZ TAKŻE: Czy na MŚ 2026 jest mecz o trzecie miejsce? Mecz o 3. miejsce mundial 2026

Wydawało się więc, że "Synowie Albionu" mają finał mundialu na wyciągnięcie ręki, ale ich przejście do głębokiej defensywy spowodowało coraz śmielsze i lepiej zawiązane akcje Argentyńczyków, udokumentowane ostatecznie golami Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza, kolejno w 85. i 92. minucie gry. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1, wobec czego to "Albicelestes" wywalczyli sobie przepustkę do wielkiego finału.

Po meczu na murawie nie brakowało kontrowersji. Jeżeli chodzi o Anglików, to poważną rysę na swoim świetnym występie na mundialu pozostawił Jude Bellingham, który nie utrzymał nerwów na wodzy i z niejasnych przyczyn uderzył jednego ze świętujących rywali. Z kolei Argentyńczycy wnieśli na murawę baner o charakterze politycznym, nawiązujący do wojny o Falklandy lub też wojny o Malwiny. Są to nazwy tego samego konfliktu zbrojnego pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną z 1982 roku, o położone na południowym Atlantyku wyspy zwane przez jedną stronę Falklandami, a przez drugą Malwinami.

"Las Malivanas son Argentinas", czyli "Malwiny należą do Argentyny" - to właśnie napis, który widniał na wniesionym przez podopiecznych Lionela Scaloniego banerze. W rzeczywistości w wyniku trwającego od 2 kwietnia do 20 czerwca 1982 roku konfliktu, Falklandy pozostały we władaniu Wielkiej Brytanii, a rządząca Argentyną junta wojskowa upadła, jednak wydarzenie to nadal stanowi zadrę w relacjach obu państw.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna radość w Argentynie. "Zasłużyliśmy na grę w finale"

Można się spodziewać, że FIFA nie pozostanie obojętna na incydent mający miejsce na płycie stadionu w Atlancie. Dziennikarz BBC Sport Adwaidh Rajan, który szeroko opisał całe zdarzenie, przekazał nawet, że: "organ zarządzający światowym futbolem już stwierdził, że gest ten naruszył zasady dotyczące działań politycznych i wykroczeń zespołowych". W 2014 roku, przed meczem towarzyskim ze Słowenią, Argentyńczycy zaprezentowali już transparent o podobnej treści, ściągając na siebie wówczas karę finansową wynoszącą około 20 tysięcy funtów.