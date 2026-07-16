Gospodarze zagrają jako mistrzowie kraju, Górnik wywalczył w poprzednim sezonie krajowy puchar, a w ekstraklasie finiszował na drugiej pozycji. Zabrzanie zdobyli Superpuchar w 1988 roku, po pokonaniu w Piotrkowie Trybunalskim Lecha 2:1.

- To mecz o trofeum. Przygotowaliśmy się do niego przez cały obóz w Austrii, żeby dobrze wyglądać fizycznie i żeby po prostu powalczyć o ten puchar. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Jest trochę nowych zawodników w obu zespołach, ale styl gry się nie zmienił. Najważniejsze, że wszyscy jesteśmy zdrowi. Przed nami pierwszy oficjalny mecz, serduszko będzie szybciej bić niż podczas sparingów - przyznał reprezentant Słowenii.

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Zabrzanie w marcu pokonali "Kolejorza" na jego stadionie 1:0 w ćwierćfinale Pucharu Polski.

- Nie wiem, czy to jakiś bonus, ale na pewno podstawa, z której możemy dużo wyciągnąć. Zobaczymy, czy będzie jakaś niespodzianka ze strony gospodarzy, ale my jesteśmy gotowi na sto procent - dodał obrońca.

Zaznaczył, że chociaż rywale zagrają na własnym stadionie, to na trybunach zasiądzie też duża liczba kibiców Górnika.

- Nie czuję żadnej presji, tylko przyjemność z gry w takim meczu, który będzie początkiem sezonu w polskiej piłce - powiedział Janza.

Trener Górnika Michal Gasparik zaznaczył, że ewentualne zdobycie Superpucharu zostanie zapisane w historii klubu. Podkreślił, że na razie nie myśli o wtorkowym, wyjazdowym spotkaniu z Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

- Wiemy gdzie jesteśmy, czego nam jeszcze trochę brakuje, nad czym musimy popracować, ale ogólnie zrobiliśmy wszystko, co było w naszych siłach, żebyśmy byli przygotowani - wspomniał Słowak.

Wyjaśnił, że niektórzy z zawodników zostaną w domach, bowiem w składzie meczowym może się w czwartek znaleźć 20 graczy, w tym dwóch bramkarzy.

Przyznał, że chciałby wzmocnić jeszcze zespół przed startem sezonu ligowego, a pozyskany tydzień wcześniej reprezentacyjny dominikański skrzydłowy Peter Federico potrzebuje czasu na adaptację.

- Wiem, że meczów będzie dużo, ale zawodnicy są dobrze przygotowani, gra co trzy-cztery dni nie będzie problemem. Nigdy tu nie usłyszycie, że jesteśmy zmęczeni albo nieprzygotowani. To nasza praca. Nie będzie żadnego oszczędzania się przed meczem w Stambule. W czwartek zagramy w Poznaniu w najmocniejszym składzie - zadeklarował słowacki szkoleniowiec.

Oceniając szanse wyeliminowania Fenerbahce przyznał, że być może już pierwsza połowa tego starcia pokaże, co Górnik jest w stanie ugrać w tej konfrontacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

PAP