Świetny występ Anity Włodarczyk! Tak dobrze nie było od lat

Włodarczyk świetnie rozpoczęła ten sezon. Polka była najlepsza podczas zawodów w Nowym Tajpej na Tajwanie i Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie, a także zaprezentował się z dobrej strony na mityngu Diamentowej Ligi w Eugene.

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Teraz Włodarczyk ponownie zachwyciła, ale w Madrycie na zawodach World Athletics Continental Tour Silver. Trzykrotna mistrzyni olimpijska zajęła drugie miejsce, kończąc rywalizację z wynikiem 75.01 metra. Jak przekazał profil "Sportowy Rytm Dnia" na platformie X, to jej najlepszy wynik od czterech lat.

‼️Anita Włodarczyk 🇵🇱 rozkręca się z każdym startem 🔨



Polka podczas zawodów w Madrycie w najdalszej próbie uzyskała wynik 75.01m, czyli najdalej od 4 lat!



Dodatkowo jest to nowy rekord master, czyli powyżej 40 lat!



📸Instagram pic.twitter.com/xoH9w4uOtj — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) July 16, 2026

Pierwsze miejsce zajęła Włoszka Sara Fantini, która rzuciła na odległość 75.62 metra. Warto zaznaczyć, że jest to jej najlepszy wynik w tym sezonie. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Norweżka Beatrice Nedberge Llano z rzutem na 72.61 metra.

AA, Polsat Sport