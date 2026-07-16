Świetny występ Anity Włodarczyk! Tak dobrze nie było od lat

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Anita Włodarczyk wzięła udział w mityngu World Athletics Continental Tour Silver w Madrycie. Polka zajęła drugie miejsce, kończąc rywalizację z wynikiem 75.01 metra.

Świetny występ Anity Włodarczyk! Tak dobrze nie było od lat
fot. Cyfrasport
Anita Włodarczyk z kolejnym dobrym wynikiem w tym sezonie

Włodarczyk świetnie rozpoczęła ten sezon. Polka była najlepsza podczas zawodów w Nowym Tajpej na Tajwanie i Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie, a także zaprezentował się z dobrej strony na mityngu Diamentowej Ligi w Eugene.

 

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Teraz Włodarczyk ponownie zachwyciła, ale w Madrycie na zawodach World Athletics Continental Tour Silver. Trzykrotna mistrzyni olimpijska zajęła drugie miejsce, kończąc rywalizację z wynikiem 75.01 metra. Jak przekazał profil "Sportowy Rytm Dnia" na platformie X, to jej najlepszy wynik od czterech lat. 

 

 

Pierwsze miejsce zajęła Włoszka Sara Fantini, która rzuciła na odległość 75.62 metra. Warto zaznaczyć, że jest to jej najlepszy wynik w tym sezonie. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Norweżka Beatrice Nedberge Llano z rzutem na 72.61 metra.

AA, Polsat Sport
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ANITA WŁODARCZYKINNELEKKOATLETYKA
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