Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

Coraz mniej czasu zostało do zakończenia fazy interkontynentalnej tegorocznej edycji Ligi Narodów. Poszczególne zespoły walczą o awans do czołowej siódemki, która pozwoli awansować do turnieju finałowego w Chinach. Jak wygląda tabela VNL na finiszu rozgrywek? Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Siatkarze w białych i czerwonych strojach stoją na boisku.
fot. Volleyball World
Polska jest o krok, aby zapewnić sobie udział w turnieju finałowym VNL

Japonia pokonując w Osace Włochy 3:2 wygrała dziewiąty mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3:0 i jest trzecia w tabeli. Drugie miejsce zajmuje USA, które wygrało z Chinami 3:0.

 

W kolejnych dniach Biało-Czerwoni zagrają z Brazylią, Francją i USA.

 

ZOBACZ TAKŻE: Andrea Anastasi grzmi po decyzji ws. Rosjan. Zaapelował do Polaków

 

Do turnieju finałowego, który drugi rok z rzędu zostanie rozegrany w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia), awansuje siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów po fazie grupowej, a także gospodarz.

Tabela Ligi Narodów siatkarzy po dziewięciu meczach (bilans, sety, punkty):

Chiny jako gospodarz mają zapewniony udział w turnieju finałowym
Chiny jako gospodarz mają zapewniony udział w turnieju finałowym
KN, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LN siatkarzy: Polska - Brazylia 18.07. Kto wygra w nocy z piątku na sobotę?
LIGA NARODÓWLIGA NARODÓW SIATKARZYPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Mam nadzieję, że na następne mecze wyjdziemy z takim samym podejściem
Zobacz także

Bezdyskusyjne zwycięstwo! Polscy siatkarze ograli wicemistrzów świata

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 