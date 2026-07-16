Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?
Coraz mniej czasu zostało do zakończenia fazy interkontynentalnej tegorocznej edycji Ligi Narodów. Poszczególne zespoły walczą o awans do czołowej siódemki, która pozwoli awansować do turnieju finałowego w Chinach. Jak wygląda tabela VNL na finiszu rozgrywek? Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?
Japonia pokonując w Osace Włochy 3:2 wygrała dziewiąty mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3:0 i jest trzecia w tabeli. Drugie miejsce zajmuje USA, które wygrało z Chinami 3:0.
W kolejnych dniach Biało-Czerwoni zagrają z Brazylią, Francją i USA.
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Do turnieju finałowego, który drugi rok z rzędu zostanie rozegrany w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia), awansuje siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów po fazie grupowej, a także gospodarz.