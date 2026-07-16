To dlatego Anglia przegrała półfinał MŚ? "To było zabójcze"

Pierwsza połowa meczu Anglii z Argentyną upłynęła na walce oraz ciągłych faulach i dopiero w drugiej mogliśmy obserwować więcej grania w piłkę. W 55. minucie posiadający przewagę podopieczni Thomasa Tuchela strzelili gola na 1:0, gdy Gordon wykończył dokładne dośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że Anglicy pójdą za ciosem, ale w zamian cofnęli się do głębokiej defensywy, co ułatwiło poczynania ofensywne piłkarzom Lionela Scaloniego.

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W 85. minucie wyrównującego gola strzelił Enzo Fernandez, a w 2. minucie doliczonego czasu gry losy spotkania rozstrzygnął Lautaro Martinez. Autorem obu asyst przy tych trafieniach był niezawodny Lionel Messi.

- Jak powinieneś się bronić przeciwko Argentyńczykom? Powinieneś się cofnąć w pole karne, ponieważ po dośrodkowaniach nie powinni ci raczej zrobić krzywdy. A co się okazało? Że te dośrodkowania były zabójcze... - powiedział w programie Polsat Mundial Cast Tomasz Kupisz.

Wydaje się więc, że tak głębokie wycofanie całkowicie oddało inicjatywę w ręce rywali. Jednak zdaniem gościa Polsat Mundial Castu, Anglikom zabrakło czegoś jeszcze.

- Mówiłem wcześniej, że moim zdaniem Anglia ma wszystko, by zdobyć mistrzowski tytuł. Świetnie grają w ataku pozycyjnym, mają bardzo szybkich zawodników, przez co są groźni w kontratakach, a do tego radzą sobie świetnie ze stałymi fragmentami gry. W meczu półfinałowym zabrakło im jednak tego, czym dysponowała Argentyna... Siły mentalnej - zakończył były reprezentant Polski.

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W sobotę "Synowie Albionu" zagrają z Francją o 3. miejsce tegorocznego mundialu, z kolei dzień później Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w wielkim finale.