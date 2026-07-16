To kolejny taki finał MŚ. Kiepski bilans dla Europy

To już 23. mistrzostwa świata w piłce nożnej. Dotychczas ponad połowa z nich kończyła się finałem europejsko-południowoamerykańskim. Początki były bardzo trudne dla drużyn ze Starego Kontynentu, czego dowodem aż pięć porażek przy tego typu okazjach.

Do pierwszego takiego finału doszło w 1958 roku, kiedy Brazylia z nastoletnim Pele pokonała Szwedów. Cztery lata później "Canarinhos" obronili tytuł, zwyciężając Czechosłowację. Z kolei w 1970 roku ich "ofiarą" padli Włosi.

W kolejnych dwóch przypadkach zmorą europejskich nacji byli Argentyńczycy, którzy najpierw w 1978 roku pokonali Holandię, natomiast w 1986 roku okazali się lepsi od RFN. Śmiało wówczas można było mówić o klątwie, której kres zadali nasi zachodni sąsiedzi.

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W 1990 roku wreszcie skończyła się fatalna passa. RFN zrewanżowali się "Albicelestes" i wygrali w finale 1:0. Od tamtej pory rywalizacja toczyła się cios za cios. W 1994 roku Brazylia ograła Włochów, aby cztery lata później przegrać z Francją. W 2002 roku "Canarinhos" pokonali Niemców.

Na kolejne starcie Europy z Ameryką Południową trzeba było czekać do 2014 roku i konfrontacji Niemiec z Argentyną. Doszło do powtórki sprzed prawie ćwierć wieku, kiedy nasi zachodni sąsiedzi wygrali 1:0.

Ostatni taki finał odbył się w Katarze. Ameryka Południowa wróciła na tron za sprawą Argentyny, która pokonała Francję. Ogólny bilans nie brzmi zbyt dobrze dla Europejczyków, którzy dotychczas przegrali aż osiem z jedenastu finałów.

To jednak Europa jest w posiadaniu większej liczby tytułów i ten stan nie ulegnie zmianie co najmniej do mundialu w 2030 roku w Hiszpanii, Maroko i Portugalii. Reprezentacje ze Starego Kontynentu sięgały po triumf na mundialu dwunastokrotnie przy dziesięciu razach przedstawicieli Ameryki Południowej.

Wszystkie europejsko-południowoamerykańskie finały MŚ:

1958: Brazylia - Szwecja 5:2

1962: Brazylia - Czechosłowacja 3:1

1970: Brazylia - Włochy 4:1

1978: Argentyna - Holandia 3:1 po dogr.

1986: Argentyna - RFN 3:2

1990: RFN - Argentyna 1:0

1994: Brazylia - Włochy 0:0 (k. 3:2)

1998: Francja - Brazylia 3:0

2002: Brazylia - Niemcy 2:0

2014: Niemcy - Argentyna 1:0 po dogr.

2022: Argentyna - Francja 3:3 (k. 4:2)

2026: Argentyna - Hiszpania

Polsat Sport