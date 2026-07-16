Tuchel rozczarował Anglików. Są pierwsze doniesienia

Tuchel pracuje w reprezentacji Anglii od stycznia 2025 roku. Jego głównym celem było zdobycie mistrzostwa świata, lecz wiemy już, że tak się nie stanie. Anglicy przegrali z Argentyńczykami w półfinale 1:2 i pozostanie im tylko walka o trzecie miejsce z Francją.

Na niemieckiego szkoleniowca wylała się fala krytyki. Kibice oraz eksperci zarzucają mu zbyt defensywny styl gry. Po golu Anthony'ego Gordona, Anglicy wycofali się pod własną bramkę, oczekując na kolejne ataki rywali. Ostatecznie gole Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza zapewniły awans Argentynie.

Mimo to Tuchel nie musi się martwić. Zdaniem Fabrizio Romano, Angielska Federacja Piłkarska planuje kontynuować współpracę z Tuchelem. Kontrakt Niemca wygasa w lipcu 2028 roku, czyli po mistrzostwach Europy.

Anglia zagra z Francją o trzecie miejsce na świecie w sobotę 18 lipca.

PAP